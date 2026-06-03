「令嬢すぎる」表紙に登場した出口夏希の衣装に注目 | RBB TODAY

俳優の出口夏希が雑誌『25ans（ヴァンサンカン）』7月号の表紙に登場。ピンクのジャケットとワンピース姿が「令嬢すぎる」と注目を集めている。

出口はピンクのジャケットに、同じくピンクのワンピースのスーツを着用。ジャケットは肩にかけており、涼し気な着こなしになっている。雑誌のメインテーマ「夏の令嬢カジュアル」にふさわしい上品で可愛らしい雰囲気だ。投稿ではハートの絵文字とともに「25ans」と「CHANEL」をタグ付けしている。

この投稿にファンからは「令嬢すぎる…♡♡♡美の権化」「かわいくて大人っぽくてほんと素敵」「細身でピンクがピッタリですね」といったコメントが寄せられている。

※出口夏希の投稿

※25ans（ヴァンサンカン）公式Xの投稿