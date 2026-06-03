「令嬢すぎる」表紙に登場した出口夏希の衣装に注目 | RBB TODAY

俳優の出口夏希が雑誌『25ans（ヴァンサンカン）』7月号の表紙に登場。ピンクのジャケットとワンピース姿が「令嬢すぎる」と注目を集めている。
出口はピンクのジャケットに、同じくピンクのワンピースのスーツを着用。ジャケットは肩にかけており、涼し気な着こなしになっている。雑誌のメインテーマ「夏の令嬢カジュアル」にふさわしい上品で可愛らしい雰囲気だ。投稿ではハートの絵文字とともに「25ans」と「CHANEL」をタグ付けしている。
この投稿にファンからは「令嬢すぎる…♡♡♡美の権化」「かわいくて大人っぽくてほんと素敵」「細身でピンクがピッタリですね」といったコメントが寄せられている。
「綺麗すぎる」出口夏希、オペラ座でのファッションにファン注目 1枚目の写真・画像 | RBB TODAY
タレントの出口夏希が28日、自身のXを更新。フランス・パリのオペラ座で行われた「シャネル 2024/25年秋冬 オートクチュール コレクション」に出席時に撮影したオフショット写真をアップした。 出口夏希（写真は出口夏希のXから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます 1枚目の写真・画像
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出口夏希の至近距離ショットが「ビジュやべえ」「かわいいの天才」！ 私服も“尊い”と話題に | RBB TODAY
「ビジュやべえ」「かわいいの天才」「この顔になりたかった」――これらの反響は、出口夏希のインスタグラムに寄せられたもの。21日にアップされた至近距離ショットが、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/22/230269.html続きを読む »