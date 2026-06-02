嵐、ラストツアー最終公演後に5人で乾杯！ | RBB TODAY

1日、嵐の松本潤が公式インスタグラムを更新。5人で乾杯している写真をアップした。

松本のインスタグラムには「本当に楽しかった。ありがとう」という文章とともに、5つのシャンパングラスが乾杯している写真がアップされている。2枚目の写真には、ステージ上に用意された5つのグラスと、松本と思われる手がピースをしている姿が映っており、ライブ終了後に東京ドームのステージ上で、嵐のメンバー5人で乾杯したことが明かされた。インスタグラムには他にもライブ会場で飾られていた嵐の年表のパネルや、27年間ありがとうと記された展示物などの写真がアップされている。

この投稿にファンからは「本当にお疲れ様でした。嵐を好きになって本当に良かった！！！」「嵐のおかげでたくさんのお友だちにも出会い、いろんな景色をみせてもらいました。嵐は私にとって青春です！出会えて幸せでした、ほんとにありがとうございました」「本当にアイドルに、嵐になってくれてありがとう 5人に出会えたことは本当に私の人生の全てです」など感謝の気持ちが溢れる長文のコメントが1万5千件以上寄せられている。

※松本潤の投稿