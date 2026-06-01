羽生結弦が“今”と“これから”を語る独占ロングインタビュー収録！……「KISS & CRY特別編集 THE STAGE5」発売 | RBB TODAY

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羽生結弦が“今”と“これから”を語る独占ロングインタビュー収録！……「KISS & CRY特別編集 THE STAGE5」発売

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「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」（東京ニュース通信社刊）
  • 「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」（東京ニュース通信社刊）
  • 「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」（東京ニュース通信社刊）
  • 「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版」（東京ニュース通信社刊）
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　羽生結弦が“今”と“これから”を語る完全独占ロングインタビューと美麗グラビアを収録した「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」（東京ニュース通信社）が6月1日に発売された。全国の書店およびネット書店で購入できる。

「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」（東京ニュース通信社刊）
「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」（東京ニュース通信社刊）

　メンテナンス期間を経て「羽生結弦 notte stellata 2026」や「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」を成功に導いた羽生選手。誌面では羽生選手が“今”と“これから”を語る独占ロングインタビューのほか、超迫力のB4サイズの超美麗の撮りおろしグラビア、およびB3サイズのピンナップを収録。さらにステッカー付録も付属しており、ファンにとって保存版となる仕上がりとなっている。

　また、公演リポートも充実しており「羽生結弦 notte stellata 2026」「Yuzuru Hanyu “REALIVE" an ICE STORY project」に加え、ゼビオアリーナ仙台で開催された「The First Skate」のリポートも掲載。大迫力の羽生選手の姿が楽しめる一冊となっている。

「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版」（東京ニュース通信社刊）
「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版」（東京ニュース通信社刊）

　さらに、一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙・ピンナップが異なる限定版「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版」の発売も決定した。限定盤は数に限りがあり、在庫がなくなり次第終了となるため、購入希望の方はお早めに。


KISS & CRY特別編集　羽生結弦―THE STAGE5― 限定版
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