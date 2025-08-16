アグネス・チャンが70歳誕生日に「感無量です」、ファンには「一緒に100歳まで」！ | RBB TODAY

歌手のアグネス・チャンが16日、都内にて、書籍「70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント -」（ワニブックス）の新刊発表会に出演した。

アグネス・チャン【写真：竹内みちまろ】

同書では17歳で日本デビューし8月20日に70歳の誕生日を迎えるアグネスが暮らし方のコツを解説している。

アグネス・チャン【写真：竹内みちまろ】

発表会は70歳の誕生日ライブとなる「Agnes’ Happy 70th Birthday Live」の前に有観客の状態で行われた。6月に100歳の母親を亡くしたアグネスは黒を基調にした衣装で登場。会場中のファンから歓声が飛び交い、アグネスは「すごい嬉しい！ ホントに70歳になるんだ！ 長く応援してくれて嬉しいです！」と声を弾ませた。

アグネス・チャン【写真：竹内みちまろ】

多くのファンが詰めかけた会場を見渡し、改めて「すごい感謝の気持ちでいっぱいです。信じられません。17歳で日本に来てデビューして70歳になりました。ありがとうございます。本当に感無量です」と感謝。「生きるためには力が必要ですよね。食べるものなど色んなところから力が来るのですが、みなさんからもらった力は本当に計り知れないです。それによって毎日が輝き、希望が持て、勇気がわいてきます。それはみなさんがくれる力なので。私も同じような力をみなさんにあげたい。それでみんなで一緒に100歳まで頑張ろうじゃないかと思っています」と目を輝かせた。

アグネスは「母に100歳まで生きて欲しいというのが私たちの願いでした。ホントにそれを達成できたんですね。母は偉いなと思いました。すごく寂しいのですが、それをキッカケに自分の人生を振り返ることにもなりました」とコメント。「70歳まで生きてこられたことを感謝し、これからはやはり健康でいることが大切だな（と思います）。周りの人たちに迷惑をかけず、私と会ったらみんなが『楽しい』（と感じるようになる）、そういうような年の取り方をしたいなと思います。体も気持ちも。そうするとみんながそばによってきて、『アグネスと一緒にいるときは楽しいね！ 癒されるね！』と。そういうようなおばあさんになりたいなと思います」と声を弾ませた。