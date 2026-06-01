系統の違う美女の2SHOTにK-POPファン歓喜！“親友”aespa・カリナ＆ITZY・リュジンの写真が話題 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのカリナが、仲良しのガールズグループITZYのリュジンとともに過ごした爽やかな日常を共有した。

最近、カリナは自身のSNSを通じて、リュジンとともにした新曲のダンスチャレンジのビハインド写真を公開し、K-POPファンから反響を呼んだ。

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2人は、それぞれaespaとITZYの新曲のダンスチャレンジに参加し、格別な友情を見せていた。

公開された写真のなかの2人は、青い空と高層ビルが見渡せる開放的な屋上を背景に、特別な友情を見せた。カリナはシックなオールブラックのステージ衣装を身にまとって洗練された雰囲気を醸し出し、リュジンは本名の「シン・リュジン」という黄色い名札が付いた端正な制服姿で登場し、初々しくも爽やかな魅力を披露した。

2人の愛らしい関係性が際立っている。カリナとリュジンは蒸し暑さを和らげるかのように、それぞれハンディファンをマイクのように口元に当て、目を閉じてお茶目な表情を浮かべており、笑いを誘う。

（写真＝カリナInstagram）左からカリナ、リュジン

特に、カリナがリュジンの肩を優しく抱き寄せ、お互いを見つめ合いながら弾けるような笑顔を見せる姿からは、K-POP界を代表する親友らしい絆が伝わり、人々を温かい気持ちにさせている。

なお、カリナが所属するaespaは、2ndフルアルバム『LEMONADE』でカムバックした。また、リュジンが所属するITZYは12thミニアルバム『Motto』をリリースした。

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