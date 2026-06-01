MEGUMI、元事務所の先輩　小池栄子の活躍を語る「私にとって励みでしかない」 | RBB TODAY

29日にタレントのMEGUMIが「A-Studio＋」に出演。元事務所の先輩である小池栄子の活躍について語った。

MCの笑福亭鶴瓶に「小池栄子自身も役者のほうにドーンといって」話を振られたMEGUMI。「すごいですよね」と感心した後「今も現役バキバキで小池さんやってるのは、私にとって励みでしかない」と話す。小池とはプライベートでも親交があり、たまに連絡があると食事を一緒にするのだそう。グラビアアイドルとしてデビューしたあと、「小池さんがバラエティーやっているのを見て自分もこういう風にやってみようとか、小池さんのラジオを見学とかしてました」と小池の仕事ぶりを参考にしていたと語る。

番組ではMC2人が事前に、元事務所社長の野田義治にMEGUMIについて聞いている。野田によるとMEGUMIは勉強家の一面もあり、写真集を出す前にいろんなグラビアアイドルの写真集を買って研究していたのだという。野田は「研究していたのはアイツだけだ」と言っていたとのこと。MCの藤ヶ谷太輔に「そのころから研究熱心というか、調べる、学ぶということが好きだった？」と聞かれ「オタク気質ではありますね、これ！と決めたら果てしなく調べるのが好きです」と語っていた。