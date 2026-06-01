元祖原宿ラーメン「BASSANOVA」が大型リニューアルして1日にオープン！名物グリーンカレーラーメンも登場 | RBB TODAY

元祖原宿ラーメン「BASSANOVA」が大型リニューアルを経て、「BASSANOVA HARAJUKU」として6月1日、原宿・キャットストリートにグランドオープンした。

元祖原宿ラーメン「BASSANOVA」

元祖原宿ラーメン「BASSANOVA」

同店は、和出汁とエスニックを掛け合わせた独自のラーメンを展開するブランド。新店舗は原宿カルチャーの発信地であるキャットストリートに位置し、木の温もりを感じる和テイストの店内にカウンター11席を設ける。

看板メニューは、和出汁とココナッツミルク、自家製グリーンカレーペーストを組み合わせた「グリーンカレーラーメン」1,700円。このほか、東南アジアのラクサをベースにした「ラクサラーメン」1,700円、酸味と辛味をバランスよく仕上げた「トムヤムクンソバ」1,700円、原宿店限定の「ヴィーガンピンクビーツラーメン」1,700円などを用意する。

ラクサラーメン（1,700円）

トムヤムクンソバ（1,700円）

さらに、和出汁の旨味を丁寧に引き出した「和出汁ラーメン」1,500円や、「とり飯」600円、「ネギ飯」400円、「餃子」700円もラインアップ。原宿店限定で展開する夏季限定の冷製麺や、ラーメンの締めとして楽しめる「焼きチーズリゾット用 チーズ&ライス」も予定している。営業時間は11時から23時までで、ラストオーダーは22時。

