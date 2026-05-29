横山裕がフジ系連ドラ初主演！関水渚とバディ結成、怒涛のサスペンス『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』 | RBB TODAY

横山裕がフジテレビ系7月期・新ドラマ枠の連続ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』で主演を務めることが決定した。

7月よりカンテレ・フジテレビ系の水曜よる11時に全国ネット連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」が新設される。カンテレとテレビ西日本の共同著作という座組の新たなドラマ枠となり、同作はその第一弾作品となる。また横山にとってフジテレビ系連ドラは初主演となる。

（C）カンテレ

同作は、講談社「good!アフタヌーン」で連載中の漫画（原作：伊口紺氏／漫画：中村優児氏）の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事と、殺人鬼に触れると「殺した人数」が数字として見えるという特異な能力を持つ女性が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく怒涛のバディサスペンス。

横山が演じるのは、生活安全課の巡査部長・磯貝史郎。かつては刑事課のエースだったが、婚約者・川田梓が猟奇殺人犯に殺害されたと確信し、犯人にたどり着くべく生活安全課へ異動した過去を持つ。法の一線を越えることも厭わない危険で型破りな刑事であり、横山にとって6度目となる刑事役ながら、これまでとは一線を画す「昭和気質」の泥臭いキャラクターへの挑戦となる。

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また、バディを組む黒井ヒナタ役には、若手実力派俳優の関水渚が決定。ヒナタは殺人犯に触れると「殺した人数」が見えるという「第六感」を持ち、大切な人を奪ったシリアルキラーを追うため、自らがターゲットになるよう仕向けるという命がけの潜入捜査を展開する。過去の失踪者の共通点を分析し、髪型やファッションを自在に変えて街に紛れ込む「七変化」も本作の大きな見どころとなっている。

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横山は「ストーリーがめちゃくちゃ面白くて続きが気になりました。ドラマ版はオリジナルの結末を考えているようなので僕も楽しみです。まずは第一話、見ていただけたら嬉しいです！」とコメント。

関水も「磯貝刑事とヒナタの凸凹感やユーモラスな場面まで緩急のある展開を楽しんでいただけると思います」と意気込み、横山について「現場を引っ張ってくださる心強い存在です」と撮影現場での印象を語っている。

同作は7月1日スタート。毎週水曜よる11時 カンテレ・フジテレビ系で放送。