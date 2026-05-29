電源タップの交換目安は3～5年！パナソニックの注意喚起話題に | RBB TODAY

パナソニック公式Xが28日、電源タップの交換目安に関する喚起を行った。
発端となったのあるXユーザーが電源タップの買い替えを行ったと報告するポスト。そのユーザーはこれまで2002年製の電源タップを使っていたそうで、すべての買い替えを行ったと明かしていた。
パナソニック公式Xはこのポストを引用し、「この機会に、解説させてください。電源タップの交換目安は、3～5年と推奨されています」と投稿。
また、「いつから使っているか分からない…という方は、コード部に製造年が記載されている場合がありますので、一度ご確認ください」と呼びかけた。
パナソニックの場合はコードに使用開始年月を記載する箇所があるそうで、「交換忘れの防止につながります」とアドバイスした。
なお、電源タップの交換目安は日本配線システム工業会推奨とのことだった。
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