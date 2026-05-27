 のん、サーモン一匹プレゼントに感動！エプロン姿で調理実演も | RBB TODAY
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のん、サーモン一匹プレゼントに感動！エプロン姿で調理実演も

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のん【写真：竹内みちまろ】
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　のんが27日、都内にて開催されたニッスイ「国産養殖サーモンに関する事業説明会 兼 試食会」に出演した。

のん【写真：竹内みちまろ】
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　「ニッスイサーモン」のイメージキャラクターを務めるのんは、海を意識したというブルーを基調としたスタイルで登場。「レイヤードがすごくかわいいです。今日の衣装は」とお気に入りポイントを紹介した。

のん【写真：竹内みちまろ】
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のん【写真：竹内みちまろ】

　「最近始めた新しいこと」を尋ねられると、「木のお世話」と回答。「今まで観葉植物などをお家に置いたことがありませんでした。そういうお世話はできない人間だと思い込んでいたのですが、最近デビューしました」とにっこり。

　当初はしっかりと世話ができるか不安だったものの、親と妹が「すごく植物を育てる人たち」だそうで、「葉っぱの様子がこんななんだけどどうしたらいい？」などメッセージを送り、アドバイスをもらっているとのこと。挿し木をしたり、伸びすぎた枝を落としたりしながら、「猛烈にお世話してますね」と笑顔で語った。

　さらに、育てている木が「すっごい可愛くて」と告げ、「朝になったらカーテンを開けてお日様を浴びさせて、朝晩に水をシューシューやって……」などトークが止まらず、自分でも「めっちゃ喋ってる」とびっくり。

　MCから「熱量が半端ないなという感じしました」と声を掛けられると、「頑張ってます、今」と声を弾ませた。

のん【写真：竹内みちまろ】
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のん【写真：竹内みちまろ】
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　のんが料理人と一緒に「サーモンの和風カルパッチョ」作りを実演し、試食する企画も行われた。のんはエプロン姿で手際よく調味料を混ぜ合わせ、最近は自宅で、せいろを使った野菜の肉巻きを作ったことも明かした。

　「サーモンの和風カルパッチョ」の試食では「めっちゃおいしい！」と舌鼓を打ち、「お家で作ります！」と目を輝かせた。

　また、サーモン一匹をまるごとプレゼントされ、「本当にこんな立派なサーモンを1尾いただけるなんて思ってもいなかったので、本当に嬉しいです。 ありがとうございます」と笑顔を弾けさせた。


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《竹内みちまろ》
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