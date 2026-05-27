「本当に同一人物?!」15年間の闘病を乗り越えた韓国女優、“激変ビジュ”に驚きの声 | RBB TODAY

女優イ・ウィジョンが“別人級”に変化した近況を公開し、注目を集めている。

5月26日、イ・ウィジョンは個人インスタグラムを更新し、「#女性の変身 #無罪 #メイクの力」というハッシュタグとともに複数の写真を投稿した。

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公開された写真には、華やかなメイクでイメージチェンジしたイ・ウィジョンの姿が収められている。写真の中の彼女は、“本当に同一人物？”と思うほど印象が激変。くっきりとした二重にカラコンを合わせた大きな瞳が際立ち、まるで人形のような雰囲気さえも醸し出していた。

さらに、シャープになった鼻筋やフェイスラインが加わり、自撮りアプリの補正効果や整形手術を思わせるメイクの変化にネットユーザーたちも驚きを見せている。

（写真＝イ・ウィジョンInstagram）

以前公開された写真と比較しても、今回のメイクの変化はより際立っている。ファンからは「痩せたみたい」「すごく綺麗」などの反応が寄せられている。

1975年生まれのイ・ウィジョンは、1989年にMBCの子供番組『ポポポチョアチョア』（原題）で“11代目ポミお姉さん”としてデビュー。その後、『男3人女3人』や『俺たち三人組』などの人気シチュエーションコメディに出演し、1990年代に大きな人気を集めた。

一方で、イ・ウィジョンは2006年に脳腫瘍と診断され、多くの人々に衝撃を与えた。長い闘病生活の中で、股関節壊死や胆のう摘出、高脂血症なども乗り越え、脳腫瘍の診断から15年後に完治判定を受けた。

また、現在は9歳年下の恋人と6年間交際していることも明かしており、さらに華やかさを増した近況に関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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