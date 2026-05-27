松本薫、泥棒除けに玄関に飾っているものとは？ | RBB TODAY

ロンドン五輪柔道女子金メダリストの松本薫が、26日放送の「踊る！さんま御殿！！」に出演し、泥棒除けとして自分の試合中の写真を玄関に飾っていることを明かした。

この日は「住まいのトラブル解消SP」として、出演者が自分の自宅の悩みやトラブルについて語った。話題が家の壁にどんな写真や絵を飾っているかになると、柳原可奈子が子どもが描いた絵をリビングに飾っていると話す。同じ子どもを持つ母として司会の明石家さんまが松本に「絵とか飾ったりしてたんだ？」と話を振ると、松本は「してないですね」と否定。「でも玄関に泥棒除けとして私の戦っているの（写真）を飾ってます」と、防犯対策として自分の写真を飾っていることを明かした。

飾ってあるという写真は、青い柔道着を身にまとった松本が、対戦相手を投げ飛ばした場面を撮影したもの。闘志に溢れる松本の姿に共演したケンドーコバヤシも「それは魔除けだな」と感心していた。