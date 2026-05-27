すゑひろがりず三島、白内障手術報告し「あすから仕事復帰します」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・すゑひろがりずの三島達矢が27日にXを更新し、右目の白内障の手術を受けたことを明かした。

三島はXで、右目全体が大きくガーゼで覆われた自身の写真を公開。「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」と報告。

原因は「アトピーの合併症」だったとのこと。一方、手術については時間も短く、無事成功したそう。「また明日から仕事復帰します！とりあえず明日は座王の収録です！」とつづった。

ポストには、「手術おつかれさまでした」「無理しないで」「ご無事でなによりです」という声が集まっている。

※【画像】すゑひろがりず三島、白内障手術報告

