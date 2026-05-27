日本でも好成績！“完成型新人”AND2BLE、デビュー直後から世界23地域のiTunesでTOP10入り | RBB TODAY

AND2BLEが、デビューと同時に韓国国内外の主要チャートを席巻し、“完成型新人”として圧倒的な存在感を証明した。

5月26日にリリースされたAND2BLEの1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』は、公開直後に世界23の国と地域のiTunes「Top Albums」チャートでTOP10入りを果たした。

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特に、日本、インドネシア、マレーシアなど8地域で1位を獲得したほか、ワールドワイドiTunesアルバムチャートでも2位にランクインするなど、目覚ましい成果を記録した。

アジア圏の音源チャートでも勢いを見せている。中国最大の音楽プラットフォームQQ Musicでは、ベストセラーアルバムのデイリーチャートで1位を獲得。さらに、リリースからわずか1日で週間チャート2位に急上昇し、現地ファンダムの圧倒的な影響力を証明した。

韓国国内のアルバムチャートでも、CIRCLEチャート「リテールデイリーアルバムチャート」とHANTEOチャート「デイリーアルバムチャート」の両方で1位を記録し、好調なデビューを印象づけた。

（写真提供＝YHエンターテインメント）AND2BLE

タイトル曲『Curious』への反応も熱い。モンゴルやサウジアラビアなど10地域のiTunes「Top Songs」チャートTOP10入りを果たしたほか、韓国主要音源サイトBugsのリアルタイムチャートで2位、Melon「HOT100」（リリース30日基準）では7位を記録した。

特に、新譜に収録された全曲がMelon「HOT100」入りを果たし、AND2BLEに対する高い関心を証明した。

今回のアルバムは、AND2BLEがこれから歩んでいく長い旅の序章となる作品で、人間の本能的な感情である“好奇心”をテーマに、未知の世界へのときめきや、メンバーたちの繊細な内面の変化をトレンディに表現し、好評を得ている。

なお、AND2BLEは5月28日18時放送のMnet『M COUNTDOWN』に出演し、本格的なデビュー活動をスタートさせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇AND2BLEプロフィール

YHエンターテインメントからTEMPEST以来約4年ぶりにデビューしたボーイズグループ。オーディション番組『BOYS PLANET』発のZEROBASEONE出身のジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンと、EVNNE出身のユ・スンオンの5人組。グループ名は、「AND」と「DOUBLE」を組み合わせた造語で、一面的な姿ではなく、多様な内面が重なり合いながら“自分らしさ”を広げていくという意味が込められている。2026年5月26日に1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』でデビュー。

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