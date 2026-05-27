SEKAI NO OWARI、「Habit」をTHE FIRST TAKEでラテンアレンジ披露 | RBB TODAY

SEKAI NO OWARIが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第671回へ出演する。

今回披露するのは「Habit」。同曲は印象的なダンスがSNSでバイラルし、Billboard JAPANチャートで1位を獲得。さらに2か月という速さでストリーミング累計再生回数1億回を突破した楽曲だ。

「THE FIRST TAKE」では、サックス、トランペット、トロンボーン、パーカッションなどを加えたラテンテイストのスペシャルアレンジで届けられる。5月15日に公開された「眠り姫（Happy Ending Version）」とは異なる味わいの一発撮りパフォーマンスとなっており、SEKAI NO OWARIにとって2度目の「THE FIRST TAKE」出演となる。

また、『ASIA TOUR 2025「Phoenix」』のダイジェスト映像もすでに公開されている。超プレミアとなった同ツアーのライブ映像全編は、7月8日リリースのニューシングル「Stella」【Phoenix盤】に収録される予定だ。同盤は初回限定盤となっている。

「Stella」はメジャーデビュー15周年イヤーを飾る第一弾シングルで、7月・8月にはDOME TOUR 2026「The Cinema」の開催も予定されている。