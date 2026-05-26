天木じゅん、親友・永尾まりや撮影の卒業グラビアを『FLASH』で披露！ | RBB TODAY

グラビア界のトップとして長年活躍し、この夏でのグラビア卒業を表明した天木じゅんが、26日発売の『FLASH』（光文社）に登場し、卒業グラビアを披露した。

今回のグラビアは天木の親友・永尾まりやがカメラマンを務めた。親しい関係だからこそ引き出せる、天木の柔らかい表情を捉えた数々の写真は必見となっている。

天木じゅん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎永尾まりや(八木茉莉)

天木は身長149センチ、B95W59H93という“Iカップ”のミニマムグラマーなプロポーションを武器に、2014年にグラビアアイドルに初挑戦。以降はトップグラドルとして業界をけん引し、30歳を迎えた今年の3月にグラビアアイドルとしての活動を卒業することを発表した。今回の『FLASH』掲載グラビアは、その卒業に向けた集大成的な一作となっている。