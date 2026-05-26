天木じゅん、親友・永尾まりや撮影の卒業グラビアを『FLASH』で披露！ | RBB TODAY

グラビア界のトップとして長年活躍し、この夏でのグラビア卒業を表明した天木じゅんが、26日発売の『FLASH』（光文社）に登場し、卒業グラビアを披露した。
今回のグラビアは天木の親友・永尾まりやがカメラマンを務めた。親しい関係だからこそ引き出せる、天木の柔らかい表情を捉えた数々の写真は必見となっている。
天木は身長149センチ、B95W59H93という“Iカップ”のミニマムグラマーなプロポーションを武器に、2014年にグラビアアイドルに初挑戦。以降はトップグラドルとして業界をけん引し、30歳を迎えた今年の3月にグラビアアイドルとしての活動を卒業することを発表した。今回の『FLASH』掲載グラビアは、その卒業に向けた集大成的な一作となっている。
奇跡の30歳・天木じゅん、“限界表現”グラビアに挑戦！6冊目の写真集が発売決定 | RBB TODAY
天木じゅんが台湾で撮影した写真集で限界表現に初挑戦し、セクシー衣装や大胆なカットを収録した。発売記念のイベントも開催される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/08/236244.html続きを読む »
天木じゅん、ランジェリー姿で“Iカップ”の圧巻美バスト見せつけ！ | RBB TODAY
アイドルやVTuberの根本凪が異世界主人公になりきる撮影や、天木じゅんやはのんまゆの最新写真集と魅力的なグラビアを紹介している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/26/235589.html続きを読む »