上白石萌音、初のグルメフォトエッセイ集発売でまさかの反省！締切遅れ告白「全て私の怠惰によるところです」 | RBB TODAY

俳優で歌手の上白石萌音が26日、都内で行われたフォトエッセイ集『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』発売記念取材会に出席した。

上白石萌音【撮影：平木昌宏】

©『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』／集英社 撮影／横山創大

同書は、雑誌『MEN’S NON-NO』で2023年1・2月合併号から2025年10月号まで続いたグルメ連載を書籍化したもの。延べ28の国と地域の料理を紹介するフォトエッセイ集で、26日に集英社から発売された。

完成した本を手にした上白石は、「私は本が大好きなので、自分の名前が一番上にある本が出版されるというのは、この上ない喜び。夢を見ているような気持ちです」と笑顔。「本当に連載が毎回楽しくて、素敵なチームでいろんな料理をみんなで食べてきました。私にとって卒業アルバムみたいな、開くたびに思い出がよみがえってくる大切なものです」と思いを語った。

上白石萌音【撮影：平木昌宏】

連載については、「ご褒美になるような連載がいいなと思って企画をみんなで考えたんですけど、本当にその通りになりました」と回顧。2カ月に1度の撮影を楽しみにしていたそうで、「毎回毎回、撮影が楽しみでしょうがなくて、朝ごはんを抜いてお腹を空かせた状態でお店に行って、お腹いっぱいで帰ってそのまま寝るみたいな。本当に仕事と言っていいんだろうかというくらい幸せな時間でした」と振り返った。

お気に入りのカットには、連載初回のメキシコ料理のページを挙げた。小学生時代にメキシコで3年間過ごした経験がある上白石は、「メキシコは第2の故郷のような場所。メキシコ料理は、2つ目のふるさとの味のような思い入れがあります」と説明。「大好きなお店でもあったので、そこに来られたうれしさが全面に出ている写真だと思います」と話した。

上白石萌音【撮影：平木昌宏】

©『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』／集英社 撮影／横山創大

©『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』／集英社 撮影／横山創大

また、エッセイの執筆については、「書きたいことがありすぎて、400字くらいに収めて帰っていたんですけど、すごく難しかったです」と苦労も告白。「新しい経験をさせてもらって、それを言語化する機会を毎回もらえたことで、いろいろ考える筋肉が鍛えられた感じがしています」と語った。

一方で、締切について話が及ぶと、上白石は「いつも悩みすぎて、締切当日に滑り込みみたいな感じで提出していました」と苦笑い。さらに、締切を過ぎてしまったこともあったと明かし、回数を問われると「3、4回ってことにしておいていいですか？」と照れ笑いを浮かべた。

締切を過ぎた理由については、「全て私の怠惰によるところです」と率直に反省。担当者から叱られたかを聞かれると、「それが怒られなくて、それが怖かったです」と明かし、会場の笑いを誘った。続けて「きっと内心すごく怒っていたと思うんですけど、優しく待ってくださって感謝しています。もう二度とこのようなことがないように気をつけます」と頭を下げ、最後には「絶対ここ、すごい使われそう」と笑っていた。

上白石萌音【撮影：平木昌宏】

同書を渡したい相手について聞かれると、上白石は祖父母を挙げたほか、芸能界の友人として佐藤栞里にも言及。「栞里さんとは仲良しなんですけど、栞里さんも食べることが大好きで」と明かし、食を楽しむ一冊として手に取ってほしい相手の一人だと語った。

質疑応答では、最近熱中しているものについて「食べ物の話になってしまうんですが、たくあんが好きだってことに気づいて、よく買うようになりました」と回答。「本当はそのままかぶりつきたいぐらいなんですけど、大人なのでスライスしています」と笑顔で明かした。

©『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』／集英社 撮影／横山創大

©『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』／集英社 撮影／横山創大

©『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』／集英社 撮影／横山創大

最後に上白石は、「たくさんの文化に触れて、知らなかったことをたくさん知って、視野が広くなったような気がしています」とコメント。「彩り豊かな本を読んで、心を潤していただけたらいいなと思っております」と読者へ呼びかけた。