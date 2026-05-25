日本デビューもした元K-POPアイドル、大胆すぎる“韓国のカーディ・B”に変身 | RBB TODAY

ガールズグループJEWELRYの元メンバーだったソ・イニョンが、大胆なファッションを披露した。

5月21日、YouTubeチャンネル『改過自新 ソ・イニョン』には、「USLAに行って買い物しまくって、思い切り楽しむソ・イニョンのアメリカVlog初公開」というタイトルの映像がアップされた。

【画像】“股ぐら恋愛テク”を披露するソ・イニョン

この日、LAを訪れたソ・イニョンは、「みんながあまりにも“韓国のカーディ・B”って言うから、アメリカのお姉さんメイクを受けに来た」と話し、現地のメイクショップを訪問した。

その後、ソ・イニョンはカラコンにダークトーンのファンデーション、濃いアイシャドウ、つけまつげまで、カーディ・Bを真似た大胆なメイク法に挑戦した。

自分の姿を見たソ・イニョンは、「こうするとカーディ・Bに似てる気がする」とし、「気に入った。これがぴったりな気がする。自分のメイク法を見つけた」と満足感を示した。

さらにソ・イニョンは、ブラトップにホットパンツ姿へと着替えて登場し、そこに華やかなプラチナブロンドのウィッグとカウボーイハットまで着用して、現場を一気に“コーチェラ”のような雰囲気にした。

（画像＝YouTubeチャンネル「改過自新 ソ・イニョン」）

ソ・イニョンは「私、韓国でもこの格好で歩きたい。気に入った」と喜び、その場で堂々としたウォーキングまで披露した。ただし、「まだ少し痩せきれていない」と言って、お腹の部分をモザイクで隠し、笑いを誘う場面もあった。

彼女は「どう？ カーディ・Bっぽい？」と言いながら、「首をカクカクさせるの！」と叫び、笑いを誘った。合間には、キム・ウンジョンと一緒に即席で写真撮影も行い、ソ・イニョンはウィッグを外して、いっそうヒップな魅力を見せた。

（画像＝YouTubeチャンネル「改過自新 ソ・イニョン」）

するとキム・ウンジョンは、「ここに1枚貼っていきなよ。チャン・ウォニョンもあるよ。その横に“目指す雰囲気は違うけど”って感じで」と提案し、ソ・イニョンはチャン・ウォニョンの写真の隣に自分の写真を残した。

◇ソ・イニョン プロフィール

1984年9月3日生まれ。2002年にガールズグループJEWELRYのメンバーとしてデビューし、率直な性格とステージ上の強烈なパフォーマンスで大衆から愛された。2004年には日本でCDデビューも果たした。2007年にソロ活動を始め、2009年にJEWELRYを脱退。2021年には日本人実業家との結婚説が浮上したが、キッパリと否定。その後、2023年2月に「出会って7カ月」という一般男性と結婚式を挙げるも、2024年11月に離婚した。

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