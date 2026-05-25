アイドルらしからぬ“豊満ボディ”…ナッティ、密着ワンピのふっくら曲線に視線集中「やばい」 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、グラマラスなプロポーションを披露した。

ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新。「夏だ～～」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ナッティの“豊満ボディ”

公開された写真のナッティは、深めのUネックが印象的な迷彩柄のミニワンピースを着用。ボディラインにフィットしたタイトなシルエットが、彼女のメリハリのあるスタイルを一層引き立てている。さらに、健康的な色気と堂々とした雰囲気が見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「かわいいー！」「くびれ美女」「色気やばい」「ワオ！」「異次元のスタイル」など、熱い反応が寄せられている。

（写真KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

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