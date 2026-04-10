長州小力、無免許運転＆信号無視を謝罪「本当に反省しかありません」 | RBB TODAY

お笑いタレントの長州小力が4月10日、お笑いプロレス「西口プロレス」のYouTubeチャンネルで無免許運転と信号無視について謝罪した。
長州小力は9日、信号を無視したところを警察官に停められ、運転免許証の有効期限が切れてから2か月近くが経っていたことが判明。警察は書類送検する方針であると複数メディアが報じている。
長州小力は動画冒頭で頭を下げ、「この度は、多大なるご迷惑をおかけし、世間を騒がし、応援してくれているファンの皆様、視聴者の皆様にご迷惑をかけたことを心より、深く反省し、申し訳なく思います。すみませんでした」と謝罪。再度頭を下げた。
信号無視については「赤信号で停車していた時に、室内でちょっと椅子の間に物を落としてしまい、前を見ていないときに青信号になったなと思い込んで左折をした」と説明。交差点にいた警察官に信号無視を指摘されたと明かした。
また、その際、免許証の提示を求められて出したところ、「『有効期限が約1か月切れた状態です』と告げられて、そこで免許更新を忘れていたことに気づきました」と述べた。
一方、長州小力は「とはいえ、信号無視、そして無免許運転に関して、してしまったことに関しては本当に反省しかありません」とし、「現在は法律上の決定を粛々と待っている状態であります。本当にやったことに関しては……本当に後悔しかありません」と言葉を詰まらせつつ、最後まで繰り返し謝罪していた。
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