一ノ瀬瑠菜、「ちょい悪ガールの昼下がり」テーマにデジタル写真集 | RBB TODAY

一ノ瀬瑠菜のデジタル限定写真集『るたんは最強！』が、10日にワニブックスからリリースされた。

同作のテーマは、アメリカンテイストのレトロな田舎町を舞台にした「ちょい悪ガールの昼下がり」だ。親の留守中に家でダラダラと過ごすティーンの、無防備かつ生意気で、ちょっぴり反抗期的なバイブスを表現している。

デジタル限定写真集 『るたんは最強！』（ワニブックス）

デジタル限定写真集 『るたんは最強！』（ワニブックス）

王道の制服姿から水着姿まで惜しみなく披露した内容となっている。

デジタル限定写真集 『るたんは最強！』（ワニブックス）

一ノ瀬瑠菜は2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。愛称は"るたん"。「ミスマガジン2023」で読者特別賞を受賞し、その透明感と「かわいすぎる」ビジュアルで"グラビア界の超新星"として脚光を浴びた。

アイドルグループ・シャルロットのメンバーとして人気を博したが、2026年2月に同グループを卒業。現在は女優・タレントとして新たなステージへと進んでいる。