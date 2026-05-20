「人生を学んだ」BIGBANG・SOL、恋愛リアリティ番組の“ガチ視聴者”ぶりを告白 | RBB TODAY

BIGBANGのSOL（テヤン）が、恋愛リアリティ番組『私はSOLO』の熱心な視聴者であることを明かした。

5月19日、YouTubeチャンネル『Psick Univ』に公開された動画にSOLが出演し、MCたちとさまざまなトークを繰り広げた。

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動画内でSOLは、「SOLのアルゴリズムが気になる」というMCの質問に対し、「僕のアルゴリズムは、科学分野の映像やEBSのドキュメンタリー、ドキュメンタリー番組『韓国人の食卓』の食事動画や『私は自然人だ』です」と答えた。

（画像＝YouTubeチャンネル『Psick Univ』）SOL

また、SOLは恋愛リアリティ番組『私はSOLO』をよく見ていると明かし「本当に最高の番組だ。今シーズンは時間がなくて見られていない」と“ガチファン”ぶりを見せた。

『脱出おひとり島』や『乗り換え恋愛』は見ないのかという質問には、「個人的に『脱出おひとり島』や『乗り換え恋愛』の雰囲気は分かる」とコメント。これに対しチョン・ジェヒョンは、「よくできたドラマを見ている感じ」と共感を示した。

さらにSOLは、「『私はSOLO』を見ながら人生について多くを学んだ」と語った。

また、最近はまっている作品について、韓国の人気シチュエーションコメディ『順風産婦人科』を挙げ、「クラシックですよね。子どもの頃、シチュエーションコメディが本当に好きだった。最近またアップロードしている」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇SOL プロフィール

1988年5月18日生まれ。本名トン・ヨンベ。韓国芸名「テヤン」。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。ボーカルおよびパフォーマンスのスキルが非常に高く、グループ内ではメインボーカル、メインダンサーを担当している。2015年に自身のソロ曲『1AM』のミュージックビデオに出演した女優ミン・ヒョリンとの熱愛が発覚し、2018年2月に結婚。2021年11月に第1子となる息子が誕生した。

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