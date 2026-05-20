はち切れそうな“たわわ”ボディ…ナッティ、ピチっとウェア姿に視線クギ付け「すんごいポージング」 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、抜群のプロポーションを披露した。

ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ナッティ、はち切れそうな“たわわ”ボディ

公開された写真でナッティは、デコルテが大きく開いたタイトウェアに黒のスパッツを合わせたトレーニングルックを披露。体にフィットするデザインが、彼女のメリハリのあるボディラインを際立たせている。

投稿を見たファンからは「いつもに増して美しすぎる」「すんごいポージング…」「めっちゃかわいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属する4人組ガールズグループKISS OF LIFEは、 6月27日に千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

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