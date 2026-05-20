ジェジュン、日本デジタルシングル『OASIS』リリース決定！横浜公演で初披露へ | RBB TODAY

ジェジュンが、約7か月ぶりとなる日本での新曲リリースを発表した。

5月20日、ジェジュンが率いるiNKODEエンターテインメントは公式SNSを通じて、日本でリリースされる新デジタルシングル『OASIS』のイメージ画像とティザー映像を公開し、5月27日に発売することを発表した。

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今回の新曲は、昨年10月にリリースされた日本アルバム『Rhapsody』以来、約7か月ぶりの日本作品となる。

（写真提供＝iNKODEエンターテインメント）

デジタルシングル『OASIS』は、「孤独と絶望の中で出会った唯一の救い」をテーマに、さらに深みと成熟を増したジェジュンならではの音楽世界を表現した作品だ。荒野に咲いた一輪の花を表現したアルバムカバーや、暗闇の中で孤独なオーラを放つティザー映像からも分かるように、絶望を乗り越え再び前へ進む力を取り戻す“希望”と“再生”の感情を、繊細かつパワフルなジェジュンのボーカルで描き出し、リスナーに深い余韻を届ける見通しだ。

（写真提供＝iNKODEエンターテインメント）

今回の新曲は、ステージで初披露される予定となっており、日本ファンの熱い反応が期待されている。ジェジュンは5月23日に横浜で幕を開ける「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR」を通じて『OASIS』のステージを初公開する予定だ。彼は横浜公演を皮切りに、今年8月まで日本全国を巡るツアーを行い、現地のファンと交流する。

さらに、音楽活動だけでなく俳優としての活躍にも注目が集まっている。ジェジュンは6月、主演を務めた日韓合作映画『神社 悪魔のささやき』の韓国公開を控えているほか、韓国でのニューアルバム準備にも力を注いでいると伝えられている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

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