キム・ヨナの年下イケメン夫と日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、“意外な縁”とは？「ついに会えましたね！」 | RBB TODAY

“フィギュア女王”キム・ヨナの夫として知られるForestellaのコ・ウリムが、日本国籍を放棄して韓国籍となった歌手カンナムとの“意外な縁”を明かす。

11月7日に放送される韓国KBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』には、ボーカルグループForestellaの“末っ子”コ・ウリムが出演する。

最近行われたスタジオ収録に初参加したコ・ウリムは、彼の代名詞ともいえる魅力的な低音ボイスであいさつ。出演者たちは「声を聞くだけでカッコいい」と歓迎した。

特に横に座っていたスペシャルMCのカンナムは、「スタジオが震える」と驚きを隠せなかった。

この日、コ・ウリムとカンナムは会うなり両手を握り合い、「ついに会えましたね！」「会いたかった」と喜びを表した。実は、“氷上の女王”と呼ばれるキム・ヨナと、元スピードスケート韓国代表のカンナムの妻、イ・サンファが互いに親しい仲で、コ・ウリムは「妻同士は時々会っている」と、妻たちの深い交流を明かした。

（画像＝KBS 2TV）コ・ウリムとカンナム

これにカンナムは「僕たちも仲良くしましょう。話したいことがたくさんあります」と歓迎し、コ・ウリムも「ぜひよく会いましょう」と再び手を握った。

続いて公開される事前収録映像（VCR）でコ・ウリムは、結婚前の一人暮らしで培った料理の腕前や、シンプルながらアイデア満載のレシピを公開し、“レシピエリート”としての魅力を発揮したという。

その中でも、妻への愛情は誰にも負けないほどだったといい、出演者たちは「完璧な男」と称賛を惜しまなかったという。

特にVCRを見ていたカンナムは、妻への尊敬を表すコ・ウリムの姿に驚き、「僕たち、本当に気が合いそうだ」と感心。これを見守っていた番組MCのBOOMは、「お2人で集まりを作ったほうがいい」と提案し、“氷上女王の夫クラブ”結成を強く勧めて笑いを誘った。

なお、コ・ウリムが出演する『新商品発売～コンビニレストラン』は、KBS 2TVで11月7日20時30分から放送される予定だ。

◇コ・ウリム プロフィール

1995年7月10日生まれ。ソウル大学出身の声楽家で、4人組ボーカルグループ「Forestella」のメンバー。同グループは韓国JTBCのオーディション番組『ファントム・シンガー2』で優勝した。コ・ウリムは低音ボイスで多くの女性ファンを持つ人物。2022年7月、同年10月に5歳年上の“フィギュア女王”キム・ヨナと結婚することを電撃発表し、大きな話題となった。兵役のため2023年11月20日に入隊し、2025年5月19日に除隊した。

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

