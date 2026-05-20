aespa・カリナ＆ジゼル、“派手髪”イメチェンにファン衝撃！強烈ビジュに「反則ですやん」「やばい」の声 | RBB TODAY

aespaのカリナとジゼルが、大胆なビジュアルチェンジでファンの視線を奪った。

5月20日、aespaの公式SNSが更新され、2ndフルアルバム『LEMONADE』のコンセプトフォトが公開された。

【写真】カリナ＆ジゼル、“派手髪”イメチェン

公開された写真には、蛍光イエローの車が目を引くセットの中でポーズを決めるカリナとジゼルの姿が収められている。レモンやジュースを手にした演出が、アルバムタイトル『LEMONADE』を連想させ、好奇心を刺激した。

特に注目を集めたのは、2人の大胆なイメージチェンジだ。カリナはピンク、ジゼルは紫へとヘアカラーをチェンジし、強烈なビジュアルでファンを魅了した。

投稿を見たファンからは、「ジゼルさん紫髪は反則ですやん…」「最高」「強すぎる」「「カリナさん蛍光ピンクやばい」など、熱い反応が寄せられている。

（写真＝aespa公式X）カリナ

（写真＝aespa公式X）ジゼル

なお、aespaは5月29日13時に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースする予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

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