副作用克服し“全盛期再来”のTWICE・ジョンヨン、頭からつま先までガラリと変化！洗練ビジュアル披露 | RBB TODAY

TWICEのジョンヨンが、透明感あふれる姿でカメラの前に立った。

5月19日、ファッション誌『DAZED KOREA』は、ジョンヨンと共に制作した2026年6月号の撮影カットを公開した。

【比較写真】ジョンヨン、副作用で体型変化→全盛期再来

ジョンヨンは、2020年に頚椎椎間板ヘルニアの治療のためステロイドを服用していた際、副作用のクッシング症候群によって体重が増加するなどの症状で苦しんだ時期があったことでも知られている。しかし最近、副作用を乗り越えた姿が注目を集め、“全盛期再来”と話題になっている。

ジョンヨンは、多彩なスタイリングを彼女ならではの洗練されたセンスで着こなし、自信に満ちた眼差しとポーズで視線を独占した。

関係者によると、ジョンヨンは自然なポーズと深い眼差し、リラックスしていながらも強い存在感で新たな表情を見せ、 より一層成熟したムードを完成させたという。

（写真提供＝『DAZED KOREA』）ジョンヨン

なお、ジョンヨンが所属するTWICEは現在ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中で、来る5月20日（現地時間）にイタリア・トリノで公演を行う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

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