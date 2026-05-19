 『怪物』『国宝』の黒川想矢とキム・ジアンがW主演！日韓合作の青春ラブストーリー『3ミリの恋』 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

『怪物』『国宝』の黒川想矢とキム・ジアンがW主演！日韓合作の青春ラブストーリー『3ミリの恋』

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
黒川想矢＆キム・ジアン　©2026「3ミリの恋」製作委員会
  • 黒川想矢＆キム・ジアン　©2026「3ミリの恋」製作委員会
  • ティア―ポスター　©2026「3ミリの恋」製作委員会
  • メイキングオフショット 　　　©2026「3ミリの恋」製作委員会
  • 全辰隆監督　©2026「3ミリの恋」製作委員会

　『怪物』『国宝』など話題作への出演で存在感を増す若手俳優・黒川想矢と、韓国で動員1,000万人超えを達成し、ヒット作となったホラー映画『破墓／パミョ』で注目を集めたキム・ジアンがW主演を務める映画『3ミリの恋』が、11月6日に全国公開される。このほどティザービジュアルや場面写真、メイキングオフショットが公開された。

黒川想矢＆キム・ジアン　©2026「3ミリの恋」製作委員会

　本作のメガホンを取るのは、在日韓国人3世の全辰隆（チョン・ジニュン）監督。短編映画「ミヌとりえ」で山形国際ムービーフェスティバル2022グランプリや第42回釜山国際短編映画祭観客賞を受賞するなど、多くの受賞で国際的な評価を確立してきた全監督にとって、初の長編かつ商業デビュー作となる。

ティア―ポスター　©2026「3ミリの恋」製作委員会

　物語は、佐賀県唐津市で釣りに明け暮れながら高校生活を送るタツヒコ（黒川）のクラスに、釜山からの留学生ユンスル（キム・ジアン）が転入してくることで動き出す純粋なラブストーリーだ。日本と韓国の文化や歴史に触れながらも、国境を越えた2人の瑞々しい青春を描く。

　撮影は2025年7月から8月にかけて佐賀県唐津市と韓国・釜山で行われ、実際に日本から釜山までフェリーに乗りながらの撮影も敢行された。音楽・撮影・照明・録音など多くのメインスタッフに韓国人が起用され、日本人スタッフとともに日韓合作と呼べる制作体制で臨んだ。

　公開されたティザービジュアルは、韓国を代表するデザイン会社「PROPAGANDA」が制作。佐賀県唐津市の"恋人の聖地"にも認定された棚田の原風景が広がり、その海の向こうには釜山がある。2人の鮮烈な出会いや恋の行方を予感させるビジュアルとなっている。

メイキングオフショット 　　　©2026「3ミリの恋」製作委員会

　黒川は「日本と韓国のあいだには海があり、そして悲しい歴史もある。そのあいだにあるものは、時に僕たちを引き付け合ったり、また引き離したりもする。撮影を通して、映画の素晴らしさを感じながら、そのキョリについて想いを巡らせた」とコメント。キム・ジアンは「日韓合作作品に参加できて大変感慨深いものがありました。また、素晴らしい俳優の皆さんと一緒に作品を作ることができ、とても嬉しく、さらに意義深い時間となりました」と撮影に臨んだ感想を語った。



小栗旬＆ハン・ヒョジュ、Netflix『匿名の恋人たち』ファンミに登壇！撮影中の裏話を語る | RBB TODAY
画像
小栗旬とハン・ヒョジュの『匿名の恋人たち』ファンミーティングで作品や裏話、感謝を語り、ファンと交流した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/23/238505.html続きを読む »

坂口健太郎、イ・セヨンが韓国ドラマW主演！『愛のあとにくるもの』2種類の予告編が公開に | RBB TODAY
画像
坂口健太郎とイ・セヨンが主演する韓国ドラマ『愛のあとにくるもの』は、運命的な恋の後の別れと再会を描く物語。今秋、Prime Videoで独占配信される。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/08/27/222652.html続きを読む »

世界４ヵ国を舞台にロケ！キム・ソンホ＆コ・ユンジョン主演のロマンティック・コメディ16日公開 | RBB TODAY
画像
ホン姉妹脚本のNetflixシリーズ『恋の通訳、できますか?』が世界4カ国でロケされ、多言語通訳士とトップスターのロマンスを描く多彩なロマンティックコメディだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/06/241894.html続きを読む »
《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top