久慈暁子、妊娠から出産まで重なった夫のシーズン回顧「忘れられない特別な時間に」 | RBB TODAY

元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子が17日、自身のインスタグラムを更新。夫でプロバスケットボール選手の渡邊雄太が2025-2026シーズンを終えたことを受け、妊娠から出産までの期間と重なった“忘れられないシーズン”を振り返った。

久慈は2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年1月に第1子妊娠を公表し、4月に出産を報告している。

投稿では、久慈の大きくなったお腹に手を添える渡邊選手の姿や、試合観戦中とみられる自身の写真を公開。「妊娠から出産まで、忘れられない特別なシーズンになりました」とコメントし、人生の大きな節目と重なったシーズンだったことを明かした。

さらに「出産の直前まで会場に足を運んで応援していたのも今では最高の思い出です」と振り返り、選手として戦う夫を支えながら過ごした日々を回顧。あわせて誕生したばかりの赤ちゃんの写真も披露している。

この投稿には、「頑張りましたね」「おめでとうございます」「ご家族でゆっくり過ごしてください」といった声が寄せられている。

※【画像】久慈暁子、夫の今シーズン振り返り

