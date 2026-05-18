「機動警察パトレイバーEZY」“File 2 ”本予告映像公開！ | RBB TODAY

『機動警察パトレイバー』シリーズの新作アニメ『機動警察パトレイバーEZY（イズィー）』が、2026年5月15日より全3章構成で順次劇場公開。このたび、バディの爽快感溢れるFile2のキービジュアル&ドタバタな特車二課の日常が詰まった本予告映像のほか、『EZY』シリーズに登場する特車二課を取り巻くキャラクター5名の詳細、File 2のムビチケ情報も公開された。

『機動警察パトレイバー』シリーズは1988年4月25日、全6話からなるOVA（オリジナルビデオアニメ）として誕生した。マンガ家のゆうきまさみ、メカニックデザイナーの出渕裕、脚本家の伊藤和典、キャラクターデザイナーの高田明美、演出家の押井守の5人からなるクリエイター集団「ヘッドギア（HEADGEAR）」によって創造されたメディアミックスプロジェクトである。

舞台となるのは20世紀末の東京で、胸に桜の代紋が輝く警視庁のロボットが街中を闊歩する世界。そこでイングラムと呼ばれるロボットに搭乗し、犯罪者に立ち向かう特車二課の隊員の活躍を、時にはコメディタッチで、時にはシリアスに描写する。OVA、劇場版、コミック、TV アニメと次々にヒットを記録してきた。

その新作アニメである『機動警察パトレイバーEZY』は、2017年に制作決定が発表されたもの。2022年にイベントにてパイロットフィルムが公開され、さらに2024年9月に2026年のプロジェクト始動が告知されていた。

そしてついに本日、File 1が公開。これまでのシリーズファンはもちろん新たな観客層からも注目を集める“特車二課”の新たな物語がついに幕を開けた。

待望の公開にあわせ、8月14日(金)に公開となるFile 2のキービジュアルが公開。十和と桔平がそれぞれの“愛車”を背に並び立つ、爽快感たっぷりなビジュアルに仕上げられた。海をバックに、どこか余裕を感じさせる表情と軽快な空気感からは、数々の現場を共に駆け抜けてきた二人ならではの厚い信頼関係が垣間見える。

合わせて解禁された本予告映像では、弾丸失踪事件、謎の美少女の存在、突如発生する土砂災害など、次々と巻き起こるトラブルが描かれている。特車第二課らしいドタバタ感とテンポの良いやり取り、そして思わずクスッと笑ってしまう掛け合いはまさに“これぞパトレイバー”といった雰囲気が満載。File 1に続き、File 2でもますます加速する特車第二課のドタバタ劇。ハプニングだらけの日常を軽快に駆け抜ける、二人のバディから目が離せない。

さらに、十和と桔平や特車二課を取り巻くメンバーも新たに5名が追加。完成披露イベントでその登場が発表されていたシバシゲオに加え、新たな特車二課を支える整備班の面々や、第一小隊隊長、さらに特車二課の課長など、その活躍が気になる個性豊かなキャラクターが勢ぞろいした。

実力派キャストが演じる新キャラクターたちが、“特車二課”の面々と交差しながら、物語をどのように動かしていくのか。予測不可能な日常を味わえるFile 2も見逃せない。各キャラの詳細は以下にて紹介する。

そしてFile 2のムビチケも発売に。File 1の通常券の十和と桔平に続き、File 2では2号機コンビである間と平田、そして背後にイングラム・プラス2号機がデザインされた。1枚だけでも、そしてFile 1と2枚並べても楽しめる特別なデザインのチケットに、本日公開されたFile 2のKVのクリアファイルが特典となっている。

■シバシゲオ（しば・しげお）CV.千葉繁



シバシゲオ（しば・しげお）CV.千葉繁

第二小隊整備班顧問として非常勤。初代班長の弟子で、特車二課の生き字引き。お茶目でお調子者、自由に趣味に生きている。

■寺田くるみ（てらだ・くるみ）CV.伊瀬茉莉也



寺田くるみ（てらだ・くるみ）CV.伊瀬茉莉也

第二小隊付きの整備員。無類のゲーム好き。世の中を斜めに見ていてシニカルな発言も多い。整備班班長・齋藤の片腕的存在。

■齋藤陽一（さいとう・よういち）CV.前田弘喜



齋藤陽一（さいとう・よういち）CV.前田弘喜

整備班班長。優しくおおらかな性格で整備班員や二課の隊員たちから慕われている。顧問のシバシゲオを尊敬する反面、畏怖の念も抱いている。

■国木田寛治（くにきだ・かんじ）CV.大塚芳忠



国木田寛治（くにきだ・かんじ）CV.大塚芳忠

第一小隊隊長。折り目正しい警察官で、隊員の仕事ぶりを几帳面にチェックしている。語り口調は慇懃であり、本人曰く基本優しい人間。

■安井鋼太郎（やすい・こうたろう）CV.山路和弘



安井鋼太郎（やすい・こうたろう）CV.山路和弘

特車二課課長。物腰が柔らかく、どこか掴みどころがない好々爺然とした存在感を放つ。勤務がヒマなときは、二課棟屋近くの岸壁から釣り糸を垂れている。

＜File 2 通常券発売情報＞

■発売日：2026年5月15日（金）

■価格：1,800円（税込）

■仕様：ムビチケカード＋クリアファイル（A4サイズ）

■販売場所：

上映劇場【5月15日（金）劇場OPENから販売中】

メイジャー（通販）【5月15日（金）AM10時から販売開始】

MOVIE WALKER STORE（通販）【5月15日（金）AM10時から販売開始】

※特典は無くなり次第終了となります。

※特典のクリアファイルはムビチケカード1枚につき、1枚のお渡しとなります。

※舞台挨拶など特別興行では使用いただけない場合がございます。

※通販では特典なしのムビチケカードのみのご購入も可能です。送料は各販売サイトにてご確認ください。

※商品画像はイメージ画像の為、実物とは異なる場合がございます。 ＜作品詳細＞

■『機動警察パトレイバーEZY（イズィー）』 【STAFF】

HEADGEAR PRESENTS

監督：出渕 裕／脚本・シリーズ構成：伊藤和典／キャラクター原案：ゆうきまさみ／コスチュームデザイン協力：高田明美・山田章博／キャラクターデザイン・総作画監督：佐藤嵩光／メカニカルデザイン：海老川兼武・渭原敏明／モビリティデザイン：河森正治／ディスプレイデザイン：佐山善則／演出：海宝興蔵／美術：菊地正典・秋山優太／色彩設計：伊藤由紀子／撮影監督：大河内喜夫／編集：仙土真希（REAL-T）／CG監督：森泉仁智／CG制作：GAZEN・J.C.STAFF CG部／音響監督：若林和弘／音響効果：山田香織／音響制作：マジックカプセル／音楽：川井憲次／プロデューサー：真木太郎／共同プロデューサー：町田有也／アニメーションプロデューサー：松倉友二（J.C.STAFF）／アニメーション制作：J.C.STAFF／プロデュース：GENCO／配給：松竹ODS事業室・バンダイナムコフィルムワークス／製作：機動警察パトレイバーEZY製作委員会 【CAST】

久我十和：上坂すみれ／天鳥桔平：戸谷菊之介

平田紗季：小清水亜美／間昭彦：小林親弘／柳井雄太：佐藤せつじ／柚木八久万：松村柚芽／佐伯貴美香：林原めぐみ

（C）HEADGEAR / 機動警察パトレイバーEZY製作委員会

