韓国代表、北中米W杯メンバー26人発表！ソン・フンミン4大会連続選出、Jリーグからは2人 | RBB TODAY

北中米ワールドカップに出場する韓国代表メンバー26人が発表された。
韓国代表率いるホン・ミョンボ監督は5月16日16時、ソウル鍾路区（チョンノグ）のKT光化門（クァンファムン）ビルウエストにある「オンマダン」で、北中米ワールドカップに臨む最終メンバー26人を発表した。
11大会連続12回目となるワールドカップへ、指揮官はキャプテンのソン・フンミン（ロサンゼルスFC）をはじめイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）、ファン・インボム（フェイエノールト）、ファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン）など主力を順当に招集した。
Jリーグからはキム・スンギュ（FC東京）、キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）の2人が選出。Jリーグ経験者では、元湘南ベルマーレのソン・ボムグン（全北現代モータース）が名を連ねた。
メンバー26人の内訳は国内組が6人で、海外組が20人。海外組のうち日本が2人、中国、UAE、アメリカが各1人で、ほか15人は欧州組だ。ソン・フンミンとキム・スンギュは2014年ブラジル大会から4大会連続でのW杯メンバー選出となった。
ホン・ミョンボ監督は26人に加えて3人を予備メンバーとして選出。カン・サンユン（全北現代モータース）、チョ・ウィジェ（全北現代モータース）、ユン・ギウク（FCソウル）が代表に帯同する。カン・サンユンとチョ・ウィジェはソルトレイクでの事前キャンプのみ帯同し、ユン・ギウクはワールドカップ本大会まで帯同する。
韓国代表は北中米ワールドカップ本大会でグループAに入った。試合はすべてメキシコ国内で行われ、6月12日にチェコ（グアダラハラ）、19日にメキシコ（グアダラハラ）、25日に南アフリカ（モンテレイ）の順に対戦する。
韓国代表の北中米W杯メンバー26人は以下の通り。
◇
―GK
キム・スンギュ（35／FC東京＝日本）
ソン・ボムグン（28／全北現代モータース）
チョ・ヒョヌ（34／蔚山HD FC）
―DF
キム・ムンファン（30／大田ハナシチズン）
キム・ミンジェ（29／バイエルン・ミュンヘン＝ドイツ）
キム・テヒョン（25／鹿島アントラーズ＝日本）
パク・ジンソプ（30／浙江FC＝中国）
ソル・ヨンウ（27／ツルヴェナ・ズヴェズダ＝セルビア）
イェンス・カストロップ（22／ボルシア・メンヒェングラートバッハ＝ドイツ）
イ・ギヒョク（25／江原FC）
イ・テソク（23／アウストリア・ウィーン＝オーストリア）
イ・ハンボム（23／ミッティラン＝デンマーク）
チョ・ユミン（29／シャールジャFC＝UAE）
―MF
キム・ジンギュ（29／全北現代モータース）
ペ・ジュンホ（22／ストーク・シティ＝イングランド2部）
ペク・スンホ（29／バーミンガム・シティ＝イングランド2部）
ヤン・ヒョンジュン（23／セルティック＝スコットランド）
オム・チソン（24／スウォンジー・シティ＝イングランド2部）
イ・ガンイン（25／パリ・サンジェルマン＝フランス）
イ・ドンギョン（28／蔚山HD FC）
イ・ジェソン（33／マインツ＝ドイツ）
ファン・インボム（29／フェイエノールト＝オランダ）
ファン・ヒチャン（30／ウォルヴァーハンプトン＝イングランド）
―FW
ソン・フンミン（33／ロサンゼルスFC＝アメリカ）
オ・ヒョンギュ（25／ベジクタシュ＝トルコ）
チョ・ギュソン（28／ミッティラン＝デンマーク）
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