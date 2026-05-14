相楽伊織、デジタル写真集『Afternoon Blur』発売　黒シースルーに「私らしいグラビア」 | RBB TODAY

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相楽伊織、デジタル写真集『Afternoon Blur』発売　黒シースルーに「私らしいグラビア」

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【デジタル限定】相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』（ワニブックス） 撮影：西條彰仁　 価格2,200円（税込）
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  • 【デジタル限定】相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』（ワニブックス） 撮影：西條彰仁　 価格2,200円（税込）

　相楽伊織のデジタル限定写真集『Afternoon Blur』（ワニブックス）が14日リリースされた。

【デジタル限定】相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』（ワニブックス） 撮影：西條彰仁　 価格2,200円（税込）

　同作品は、黒を基調とした衣装に身を包んだ相楽伊織の色気を凝縮した一冊だ。研ぎ澄まされたボディラインとしなやかな曲線美が際立つカットを多数収録し、ドレッシーな装いから大胆な水着ショットまで、成熟した女性ならではの奥行きある表情と洗練された佇まいを余すことなく切り取っている。

【デジタル限定】相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』（ワニブックス） 撮影：西條彰仁　 価格2,200円（税込）

　相楽は1997年11月26日生まれ、埼玉県出身。2014年より乃木坂46の2期生として活動をスタートし、2018年に同グループを卒業。その後は舞台を中心に女優活動を展開し、2023年からはグラビアも開始。数多くの雑誌の表紙を務めている。

　

【デジタル限定】相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』（ワニブックス） 撮影：西條彰仁　 価格2,200円（税込）
【デジタル限定】相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』（ワニブックス） 撮影：西條彰仁　 価格2,200円（税込）

相楽伊織は次のようにコメントを寄せた。

「いつも応援ありがとうございます。今回は大人っぽくしっとりとしたグラビアに仕上がっています！私は黒のシースルーの衣装がお気に入りです。私らしいグラビアになってるので是非ご覧ください！お気に入りの写真も教えてね！」。


【デジタル限定】相楽伊織 写真集 『 Afternoon Blur 』 (ワニブックス デジタル写真集)
￥2,200
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