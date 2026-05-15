IVE・レイ、ショートパンツから“美脚”がスラリ…抜群スタイル際立つブラックコーデで日本へ出国 | RBB TODAY

IVEのレイが、抜群のプロポーションを披露した。

5月15日、レイは5月16日に埼玉・ベルーナドームで開催される音楽授賞式「第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS（ASEA 2026）」に出席するため、日本へ出国した。

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レイは、ブラックのフード付きオフショルダートップスにショートパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで空港に登場。シンプルな装いながらも洗練されたムードを放ち、視線を釘付けにした。

ショートパンツからはすらりと伸びる長い脚が際立ち、抜群のスタイルを改めて証明した。

（写真提供＝OSEN）レイ

なお、レイは5月16日に開催される「ASEA 2026」で、MONSTA XのヒョンウォンとともにMCを務める予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

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