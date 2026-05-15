プロ雀士・岡田紗佳が楽曲『国士無双LOVE』で歌手デビュー！ | RBB TODAY

タレント・モデルとしても活躍するプロ雀士の岡田紗佳が、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューすることが決定した。

デビューシングルのタイトルは『国士無双LOVE』。岡田は「美貌と知性、麻雀と音楽。カワイイだけじゃない、クールだけじゃない。音でツモる、心の役満。」というキャッチコピーを掲げ、新たなステージへと踏み出す。

表題曲「国士無双LOVE」を手掛けたのは、M!LKの「爆裂愛してる」や「好きすぎて滅！」で知られる浅野尚志氏。麻雀用語を随所に散りばめた激しいビートと、「ツモれ！ツモれ！」と繰り返される中毒性抜群のサビが強烈なインパクトを放つ一曲に仕上がっている。

CDには全3曲を収録。カップリングには「カケヒキ・フライディナイト」と「負けを知った私に敵はいない」の2曲が収録される予定で、詳細は追って公開される。全3曲とも麻雀の勝負師としての顔と、一人の女性としての素顔が交差する遊び心とエモーションが詰まった、岡田の多面的な魅力を凝縮したラインナップとなっている。

さらに、表題曲「国士無双LOVE」がABEMAオリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定した。Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら総勢72名のトップ雀士が集結する同大会は、6月1日午後3時より独占生放送が予定されており、岡田の歌声をいち早く聴ける機会となる。

歌手デビューを記念し、14日には記者会見が開催された。岡田は「（歌手に）憧れはありましたが、これまで実現することはなく。約15年経ってまさかこのタイミングでデビューできるとは思っていなかったので嬉しく思っています」と喜びを語った。また「この麻雀の曲が流行って、麻雀ってなんだろうって調べてくれて、Mリーグを見たり、麻雀を知ってくれるきっかけになってくれたら嬉しい」と麻雀普及への思いも明かした。

また、表題曲「国士無双LOVE」のミュージック・ビデオ制作も発表。ダンスには不慣れだという彼女だが「TikTokなどでダンスに挑戦するので、みなさんにも挑戦してもらえたら嬉しい」と意気込みを見せた。

楽曲『国士無双LOVE』は7月22日に発売される。