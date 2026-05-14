サバンナ高橋、「DayDay.」生放送でいじめ疑惑騒動に言及「触れておかないと…」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が14日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。自身のいじめ疑惑騒動について言及する一幕があった。

発端となったのは、お笑い芸人の中山功太が、5日放送の「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）で「いじめられた先輩がいる」と暴露したこと。名前は伏せて暴露したが、その先輩が高橋ではないかという噂がSNS上で広まった。

その後、高橋はXで中山と和解したことを報告していた。

この日、番組冒頭ではMCの山里亮太が直前に流れたVTRの内容について話していたが、高橋は「今日、ちょっとだけ僕に触れておかないと。触っておかないと……」とトークにカットインした。

これにMCの武田真一アナウンサーは「話題になってますよね」と反応したものの、山里は「なにか？」とわざとらしくとぼけていた。

しかし、高橋が「山ちゃんの同期の方とすんごいことになってる」と再度言及すると、山里は「あれね。でもあれですよね、2人でしゃべったんですよね？ じゃあ終わりじゃないですか？」と騒動が解決したのではないかと指摘。

これに高橋は「もうちゃんと喋ってて、もうなんのわだかまりもなくて、飯行く約束とかもできて。なので、山ちゃんもよかったら一緒に」となぜかお誘い。山里は「1回考えていいですか？」と苦笑いしていた。

