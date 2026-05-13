"初代体操のお姉さん"秋元杏月が「おかあさんといっしょ」の思い出と宝物の一曲を語る | RBB TODAY

今年3月にNHKの子ども番組「おかあさんといっしょ」を卒業した"初代体操のお姉さん"こと秋元杏月の魅力が詰まった『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきがいっぱい』と、卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト とびだそう どこまでも』のブルーレイ・DVD。それぞれの魅力を杏月お姉さんが思い出とともに深掘りしながら、見どころ&聴きどころを語ってくれた。

スタイリスト：山﨑厚見 ※﨑（たつさき）、ヘアメイク：安藤千浪、カメラマン：motoishiduka

まずは『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきがいっぱい』について、杏月お姉さんがお気に入りの一曲として最初に挙げたのは「ゆきたいところへ」だ。「在任中最後の月のうたということもありますが、優しいメロディも歌詞も大好きです。悩んでしまった時に聴くと、背中を押してくれる曲になるだろうと思います」とコメント。

同作に収録されたクリップのアニメーションも可愛いと絶賛しつつ、卒業記念映像集『メモリアルベスト とびだそう どこまでも』では、スタジオ収録中の自身の姿を切り取った"メモリアルバージョン"が収録されていることも明かした。「長年お世話になったディレクターやカメラマンたちが作ってくれたこの映像は、何度観ても感動してしまいます。子どもたちの笑顔が素敵で、宝物のようなクリップです」と目を細めた。

スタイリスト：山﨑厚見 ※﨑（たつさき）、ヘアメイク：安藤千浪、カメラマン：motoishiduka

「気に入りの衣装ベスト1は？」との問いには「ももいろほっぺ」の白タイツにピンクのフリフリスカートが印象深いと回答。「コンサートに行くと、その衣装に似せたお洋服を着て来てくれる子どもたちが多くて。みんなに気に入ってもらえたんだと嬉しくなりました」と振り返った。

番組出演最初の曲「きみのなまえ」については、「頭が真っ白で、映像を見直しても緊張が伝わってくるくらいカチコチでした（笑）」と告白。それでも曲中に子どもたちが「杏月お姉さん！」と名前を呼んでくれた瞬間の喜びははっきりと覚えていると語り、「子どもたちにすごく感謝しました」と述べた。

スタイリスト：山﨑厚見 ※﨑（たつさき）、ヘアメイク：安藤千浪、カメラマン：motoishiduka

卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト とびだそう どこまでも』からのお気に入りの一曲には「ネガイゴト」を選び、「初心を忘れそうになったり、心が迷いそうになったりした時に聴くと、本来の私自身を思い出させてくれる一曲です。将来、番組を観てくれた子どもたちが大きくなって改めてこの曲を聴いた時に、懐かしく思うと同時に小さい頃とは違う感じ方をしてもらえたら嬉しい」とコメントした。

また、「ガラピコぷ～」や「ファンターネ！」のキャラクターたちについては、「毎回癒されていました」と笑顔で語り、スタジオで「ファンターネ！」の登場に口をあんぐりと開けて固まってしまった女の子のエピソードを披露。「その純粋さに涙が出そうになって、その場に一緒にいられたことが本当に幸せでした」と述べた。

『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきがいっぱい』は好評発売中。卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト とびだそう どこまでも』のブルーレイ・DVDは6月24日発売予定だ。