森香澄、コラボで美容プロテインに挑戦！「黒胡麻きなこ味です！！めちゃ美味しいです！」 | RBB TODAY

フリーアナウンサーでタレントの森香澄が13日、自身のXを更新。コラボした美容プロテインの新WEBCM動画を投稿した。
※森香澄、コラボした美容プロテインの新WEBCM動画を投稿（森香澄の公式Xより）
森は「ドクターズナチュラルレシピとのコラボでプロテインを作りました！ 黒胡麻きなこ味です！！めちゃ美味しいです！ なんと、グルタチオン入ってます！！！」とコメント。「美容成分も味もかなりこだわらせていただきました」とアピールし、Cosme KitchenとBiopleで購入できることも告知した。
公開されたCMでは、上品な白のキャミソールワンピース姿で登場。光が差し込む幻想的な白い部屋を舞台に、大きな白いバルーンと戯れたり、透明なガラス玉を見つめたりする姿を披露している。
透明感あふれる世界観の中で見せるナチュラルな笑顔や瑞々しい表情も印象的で、美容ブランドとのコラボらしい洗練された映像に仕上がっている。
森香澄、“結婚したら幸せになれそう”と思う芸能人を実名告白「かっこいい！」 | RBB TODAY
ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』が放送。森香澄が「結婚したら幸せになれそうな芸能人」を告白した。
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森香澄、YouTubeチャンネル開設するも翌朝にはアカウントが消去される | RBB TODAY
森香澄がYouTubeチャンネルを開設したが、開設から数時間でアカウントが停止された。ファンから応援を受け、翌朝に新しいアカウントを開設。新アカウントは順調で、開設4時間で登録者数が8950人以上となっている。
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