森香澄、コラボで美容プロテインに挑戦！「黒胡麻きなこ味です！！めちゃ美味しいです！」 | RBB TODAY

フリーアナウンサーでタレントの森香澄が13日、自身のXを更新。コラボした美容プロテインの新WEBCM動画を投稿した。

※森香澄、コラボした美容プロテインの新WEBCM動画を投稿（森香澄の公式Xより）

森は「ドクターズナチュラルレシピとのコラボでプロテインを作りました！ 黒胡麻きなこ味です！！めちゃ美味しいです！ なんと、グルタチオン入ってます！！！」とコメント。「美容成分も味もかなりこだわらせていただきました」とアピールし、Cosme KitchenとBiopleで購入できることも告知した。

公開されたCMでは、上品な白のキャミソールワンピース姿で登場。光が差し込む幻想的な白い部屋を舞台に、大きな白いバルーンと戯れたり、透明なガラス玉を見つめたりする姿を披露している。

透明感あふれる世界観の中で見せるナチュラルな笑顔や瑞々しい表情も印象的で、美容ブランドとのコラボらしい洗練された映像に仕上がっている。