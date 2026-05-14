結婚も近い…？SEVENTEENとコラボした韓国歌姫、“5年交際”ラッパーとのデート目撃談が話題！ | RBB TODAY

ラッパーのDok2と歌手のイ・ハイのデート現場が目撃され、話題を集めている。

最近、韓国のSNSには、Dok2とイ・ハイが甥と一緒に時間を過ごしている様子が投稿された。

【写真】イ・ハイ♡Dok2、デート現場

公開された写真の中でイ・ハイは、子どもを優しく抱きかかえており、バスケットボールを椅子代わりにして休憩している姿も収められている。

さらにDok2は、子どもを抱くイ・ハイの姿をスマートフォンで撮影し、愛情あふれる様子を見せた。イ・ハイが抱いていた子どもは、Dok2の甥であると伝えられている。

（写真＝SNS）

これに先立ち、Dok2とイ・ハイは今年3月に交際を公表。2人は2022年末から交際を続けており、約5年にわたって愛を育んでいるという。その後も“ラブスタグラム”を通じて、仲睦まじい姿をたびたび公開してきた。

特に最近では、2人でレーベル「808 HI RECORDINGS」を共同設立し、デュエットシングル『You & Me』もリリースしている。

（写真＝SNS）Dok2（左）とイ・ハイ

なお、1996年生まれのイ・ハイは、2011年にSBSのオーディション番組『K-pop Star』で準優勝し、翌年デビュー。その後、『1,2,3,4』『ROSE』『BREATHE』など数々のヒット曲をリリースした。2021年には、SEVENTEENのWONWOOとMingyuによるデジタルシングル『Bittersweet (feat. LeeHi)』にフィーチャリング参加し、話題を集めた。

また、1990年生まれのDok2は、HIPHOPデュオDynamic Duoの楽曲『Circus』へのフィーチャリングでデビュー。その後、ラッパーThe QuiettとともにHIPHOPレーベル「1LLIONAIRE RECORDS」を共同設立し、韓国HIPHOPシーンの黄金期を牽引した。さらに、Mnetのラップサバイバル番組『Show Me the Money』では、たびたび審査員を務めている。

（記事提供＝OSEN）

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