LE SSERAFIM、“家族以上”の絆を表現…新アルバムの第3弾コンセプトフォト公開！ | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、メンバーのより深まったシスターフッドを表現したコンセプトを公開し、グローバルファンに感動を与えた。

LE SSERAFIMは5月14日、グループ公式SNSを通じて、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1の3つ目のコンセプト「PEONY ROOM」バージョンの写真と映像を公開した。

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「PEONY ROOM」は、5人のメンバーがそれぞれの幼少期の思い出の中へ互いを招き入れ、懐かしい記憶を共有するというコンセプトだ。実際にメンバーたちが語った幼少期のエピソードがコンテンツにも反映されている。異なる環境で育ったメンバーたちが、LE SSERAFIMというグループで出会い、家族以上の絆を築いたことを表現している。

今回公開された映像は、レトロな雰囲気のデジタルビデオカメラで撮影された。5人のメンバーは互いにマニキュアを塗ったり、髪を結び合ったりしながら、和やかな雰囲気を漂わせている。特に、布団をかけて並んで横になるシーンでは、本当の姉妹のような強い絆を感じさせた。

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グループ写真では、4月24日にリリースされたリードシングル『CELEBRATION』のタイトルが入ったケーキを囲み、メンバーたちが仲良く集まっている姿が収められている。そこには、恐怖を知りながらも前へ進む力を得た瞬間、そしてその旅路をともに歩むメンバーたちと出会えたことを祝福する意味が込められている。フィルムカメラ特有の温かみのある色合いと、5人の明るい笑顔からは、穏やかな雰囲気が感じられる。

ソロ写真には、それぞれのメンバーの幼少期の雰囲気がより鮮明に盛り込まれており、さまざまな人形や折り紙で作った指輪、カラフルなステッカーなどを活用して、子供時代の思い出を呼び起こしている。

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LE SSERAFIMのニューアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリースされる。本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い（FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、その中で経験した変化と成長を通じて、「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを伝える作品だ。LE SSERAFIMの新たな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバムとなっている。

5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖から逃げることなく正面突破し、さらに強くなった姿を見せる予定だ。4月24日にリリースされたリードシングル『CELEBRATION』とタイトル曲『BOOMPALA』を含む全11曲が収録される。

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なお、LE SSERAFIMは7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・アメリカ・ヨーロッパなど世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を開催する。

日本公演は、大阪・大阪城ホール（7月25・26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日、8月1・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で行われる。

また、LE SSERAFIMは6月6～7日に韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される「2026 Weverse Con Festival」への出演も決定している。

世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな関心が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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