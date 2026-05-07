EXIT・りんたろー。妻、本郷杏奈が第二子出産を報告「笑顔溢れる家庭を築いていきたい」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・EXITのりんたろー。の妻でタレントの本郷杏奈が5月6日にインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。

本郷とりんたろー。は2022年8月に結婚を発表。2023年11月に第1子が誕生し、2026年1月には第2子妊娠を明かしていた。

6日のインスタグラムのポストで本郷は「ホンマでっか!?TVでも発表ありましたが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。「母子ともに健康です」とつづった。

妊娠期間中については、「前回同様、悪阻もあり上の子を見ながらの妊婦生活は大変でした」と振り返りつつ、「旦那や周りの方の支えもあり無事出産日を迎えました」と明かした。

現在は退院し、自宅での生活を始めているとのこと。「上の子もお兄ちゃんしてくれていて愛おしい日々です」とつづり、「バタバタな毎日ですが、家族で支え合い笑顔溢れる家庭を築いていきたいと思います」「これからも温かく見守っていただけると幸いです」とコメントした。

ポストには、「おめでとうございます」「尊いね」「この時期を大切にして二人で子育てしてくださいね」という声が集まっている。

※【画像】本郷杏奈が第2子誕生を報告

