剛力彩芽、お腹チラ見せ私服ショット披露！ツインテール姿も話題 | RBB TODAY

女優の剛力彩芽が29日、自身のインスタグラムを更新し、スタイリッシュな私服ショットを公開した。

投稿されたのは、グレーのショートジャケットにクロップド丈の黒のインナー、ブラウンのワイドパンツを合わせたコーディネート。さりげなくお腹をのぞかせたスタイルで、抜け感のある着こなしを見せている。

剛力彩芽（写真は剛力彩芽の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

ブラウンのサングラスを合わせたクールな雰囲気ながら、ツインテールのヘアスタイルで可愛らしさもプラス。クールさとキュートさの絶妙なギャップのあるスタイリングが印象的だ。



剛力彩芽（写真は剛力彩芽の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

コメント欄には「カッコよくて可愛いです」「スタイリッシュで遊び心があってすてき」「なんでそんな自然に魅力出せるの」などの絶賛の声が寄せられている。