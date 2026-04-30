 剛力彩芽、お腹チラ見せ私服ショット披露！ツインテール姿も話題 | RBB TODAY
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剛力彩芽、お腹チラ見せ私服ショット披露！ツインテール姿も話題

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剛力彩芽（写真は剛力彩芽の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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　女優の剛力彩芽が29日、自身のインスタグラムを更新し、スタイリッシュな私服ショットを公開した。

　投稿されたのは、グレーのショートジャケットにクロップド丈の黒のインナー、ブラウンのワイドパンツを合わせたコーディネート。さりげなくお腹をのぞかせたスタイルで、抜け感のある着こなしを見せている。

剛力彩芽（写真は剛力彩芽の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　ブラウンのサングラスを合わせたクールな雰囲気ながら、ツインテールのヘアスタイルで可愛らしさもプラス。クールさとキュートさの絶妙なギャップのあるスタイリングが印象的だ。

剛力彩芽（写真は剛力彩芽の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　コメント欄には「カッコよくて可愛いです」「スタイリッシュで遊び心があってすてき」「なんでそんな自然に魅力出せるの」などの絶賛の声が寄せられている。


剛力彩芽、モード感漂うブラックドレス姿！雰囲気一変の最新ショットに反響 | RBB TODAY
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剛力彩芽がブラックドレスと黒のチョーカーで洗練された大人のモード感を披露し、反響を呼んでいる。
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剛力彩芽、金髪ショートの新境地！ 新女性誌で“挑戦してみたかった自分”に… | RBB TODAY
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28日に発売される新女性誌『DIGVII（ディグ）』創刊2号（主婦と生活社）に、俳優の剛力彩芽が登場。今号の表紙を飾るほか、誌面では“金髪ショートの新境地”を披露している。
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