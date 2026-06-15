話題のコラボ！LE SSERAFIM＆ILLIT＆KATSEYE、舞台裏の素顔にほっこり「私たちは普通の女の子」 | RBB TODAY

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが、ステージ外でも輝く“チームワーク”で世界中の音楽ファンを魅了している。

6月14日、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』のビハインド映像が公開された。

【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”

映像には、『ICONIC BY MISTAKE』でグローバルチャートを席巻している3組の控室での様子が収められている。

メンバーたちは控室に集まり、お互いにプレゼントするカスタムフーディーをデザイン。それぞれのグループの魅力について語り合い、和やかな雰囲気を見せた。

（画像＝HYBE LABELS）

LE SSERAFIMについては「ダークコアっぽいけど、どこか可愛い感じ」と意外な魅力を挙げ、ILLITには「まさに“ドリームコア”」と称賛を送った。また、KATSEYEには「ヒョウ柄」「ホットガール」「キッチュ」といったキーワードを挙げ、笑顔を見せた。

顔を合わせるなり歓声を上げて抱き合う姿は、ライバル関係のガールズグループというよりも、同世代の少女たちそのものだった。お互いのパフォーマンス映像を見ながら自然と飛び出した称賛の言葉からは、ステージ上で見せた抜群のチームワークの理由もうかがえた。

KATSEYEのソフィアは、「異なるセンスやコンセプトを組み合わせるのが面白かった。本当に相性が良かった」と語り、ILLITのイロハも「異なるチームが一つのステージを作り上げることがすごく特別な経験だった」と感想を伝えた。

LE SSERAFIMのカズハは「3組それぞれの魅力がはっきり違うからこそ、一緒になった時により大きなシナジーが生まれると思う」と今回のコラボの意義を語った。最後に、KATSEYEのダニエラは「みんなで笑っておしゃべりしながら、シスターフッドを感じた。私たちは本当に普通の女の子たちなんだなと思った」と話し、強い絆をアピールした。

なお、コラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』は、リリース初日にSpotify「デイリートップソンググローバル」で29位にランクイン。その後も2日連続で上位をキープした。

また、MVも世界中で大きな反響を呼んでいる。リリース日前日の6月11日に公開されたMVは、約30時間で再生数1000万回を突破。6月15日に再生回数2000万回を突破し、ユーチューブ「ミュージックビデオ・トレンド・ワールドワイド」1位を維持している。さらに、Mnet『M COUNTDOWN』のステージ映像も瞬く間に770万回再生を突破するなど、大きな反響を呼んでいる。

（記事提供＝OSEN）

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