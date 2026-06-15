元乃木坂46・梅澤美波、WEBサイトと公式Xを開設！「今後の活動や最新情報をお届けしてまいります」 | RBB TODAY

5月21日に乃木坂46を卒業した3代目キャプテンの梅澤美波が、6月15日にオフィシャルWEBサイトと公式Xアカウントを開設した。

乃木坂46の公式Xは15日、「乃木坂46を卒業した 梅澤美波がオフィシャルウェブサイトとXを開設いたしました！」と報告。「今後の梅澤美波に関する情報をお知らせいたしますので、ぜひご確認ください」と呼びかけた。

「梅澤美波STAFF」という名前で開設されたアカウントは同日、「お知らせ」と題し初ポストを投稿、「本日、梅澤美波のオフィシャルWEBサイト・公式Xアカウントを開設いたしました」と発表した。

また、これまでいただいた温かい応援への感謝を胸に、そしてその先の未来へ。今後の活動や最新情報をお届けしてまいります」とつづっている。

ポストには、「これからも新たな扉を開いていってください！」「変わらず応援します！」「これからも、ずっと応援します！」という声が集まっている。



※乃木坂46公式Xが梅澤美波の新アカウントをアナウンス

※元乃木坂46・梅澤美波がXアカウントを開設

