バナナマン日村、体調不良で休養を発表！「心身の回復を第一に」Snow Man佐久間はエール | RBB TODAY

4月28日、バナナマン日村勇紀が体調不良のため、当面の間休養に入ることを事務所の公式サイトにて発表した。
日村は、TBS 「バナナサンド」、テレビ東京 「YOUは何しに日本へ？」、TBS 「バナナマンのせっかくグルメ！！」など多数のレギュラーを抱える売れっ子。所属事務所のホリプロコムの発表によれば、日村は今年に入ってから体調を崩すことが多く、医師より休養が必要だとの診断を受けたという。当面の間、心身の回復を第一に休養に専念することになった。
日村は17日、24日の深夜ラジオ「金曜JUNK バナナムーンGOLD（金曜深夜1時）」を体調不良のため2週続けて欠席していた。
日村の休養発表を受けて、日本テレビ「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」で共演するSnow Man佐久間大介はXで「日村さん！！！いっぱい休んでください！！！そして、戻ってきた時に一緒に番組でいっぱい楽しみましょう！！ (^^)
それまで #サクサクヒムヒム は任せてください！！！佐久間が守護ります！！」とエールを送っている。
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