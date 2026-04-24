篠原かをり＆河村拓哉が夫婦で初の囲み取材、円満の秘訣は勝てるときだけ苦情を伝える！？ | RBB TODAY

文化昆虫学者・作家・タレントの篠原かをり、夫でQuizKnockの河村拓哉が24日、都内で、篠原の初エッセイ集『地図はない、目的地もない、でも迷子ではない』（NHK出版）の発売記念トーク＆サイン会を開催。イベントに先立ち、初の夫婦揃っての囲み取材に応じた。

篠原かをり【写真：竹内みちまろ】

河村拓哉【写真：竹内みちまろ】

エッセイ集が完成した心境を尋ねられると、篠原は、幼少期からエッセイを読むことが好きで、エッセイ集を出版したいと長く思い続けてきたことを明かし、「一つ夢を叶えることができて本当に嬉しいです」と声を弾ませた。

篠原かをり＆河村拓哉【写真：竹内みちまろ】

篠原かをり＆河村拓哉【写真：竹内みちまろ】

篠原かをり＆河村拓哉【写真：竹内みちまろ】

篠原の家庭での様子について、河村は、子育て中で忙しいはずなのに執筆が「なぜかできている」と驚き顔で言葉に。文筆のスキルが高いことに加え、スタミナがあり、隙間時間を有効に活用することが上手で、博士号を取得した後に放送大学で学び始めたことを知って驚いたこともあったそう。「スタミナがあり、文章が速く、自分の時間も持っており、人間として強いのかな」と感心した様子で語った。

「夫婦円満の秘訣」の話題では、河村は「家に互いがいることに対して、互いに全くストレスを受けていない」といい「一緒にいてマイナスが全くないということがすごく大きい」と家庭での様子を紹介。それぞれが「精神的な自分の領域」を持っていて、お互いにそこに干渉しないことがストレスが生まれない原因ではないかと分析した。

篠原は、2人の仲は「めちゃくちゃいい」としたうえで、それでも細かいことにイラつくことなどはあると告げた。しかし、イラッとしたときなどは喧嘩はせずに、「絶対に自分が勝てるという確信を持てる時だけ言うようにしてます」と告白。

篠原の言葉を受け、河村は「そうですね。何か言われたら謝りますね。多分言われた時点で負けるので」とポツリ。篠原は、「謝るしかない時にしか言わないというのがコツです」と目を輝かせ、報道陣を沸かせた。