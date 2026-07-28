日常をミッフィーで彩ろう♪ 「ミッフィー」コラボがかわいすぎ！ スープメーカー、プラネタリウムライトなど新作家電も登場 | RBB TODAY

「ミッフィー」とstudio CLIPとのコラボレーション第8弾アイテムが登場。2026年7月31日より公式WEBストア「and ST」、8月1日より店舗で販売を開始する。

オランダを代表する絵本作家・Dick Bruna（ディック・ブルーナ）とのコラボレーションは2019年の発売より毎年好評を博しており、今年で8年目を迎える。毎年人気の「ミッフィー」を中心に、キッチン雑貨やステーショナリーグッズなど、ライフスタイルブランドらしいさまざまなシーンで使えるアイテムを展開する。

今年のコラボでは、人気のマグカップやフラワーベースだけでなく、「Toffyスープメーカー」や「USBヘアアイロン」、「プラネタリウムライト」といった小物家電が新たに登場。かわいいだけではない実用的なアイテムで日常生活を彩る。さらに、夏にぴったりの「氷のうボトル」や保冷剤など、おでかけの季節にぴったりなレジャーアイテムも展開し、暑い夏を「ミッフィー」と一緒に楽しめるラインナップとなっている。

第1弾には、「スタッキンググラス」「Toffyスープメーカー」「氷のうボトル」「くっつく保冷クロス」「ヘアクリップセット」「MagSafe付きポーチ」「サイドマルチラック」をラインナップ。

＜第1弾＞スタッキンググラス

＜第1弾＞Toffyスープメーカー

＜第1弾＞氷のうボトル

＜第1弾＞くっつく保冷クロス

＜第1弾＞ヘアクリップセット

＜第1弾＞サイドマルチラック

第2弾には、「USBヘアアイロン」「プラネタリウムライト」「アクリルミニシェルフ」が登場する。

＜第２弾＞USBヘアアイロン

＜第２弾＞プラネタリウムライト

＜第2弾＞アクリルミニシェルフ

また、studio CLIP・daily CLIPのリアル店舗限定で、Dick Brunaコラボアイテムを税込7,000円以上購入した人に、先着でオリジナル「クリアうちわ」をプレゼントする。

オリジナルクリアうちわ

第1弾は2026年7月31日午前9時より公式WEBストア「and ST」で販売を開始し、8月1日より国内のstudio CLIP店舗・daily CLIP店舗およびand STららぽーと安城店・TOKYO店・エミテラス所沢店で発売。第2弾は8月7日午前9時より公式WEBストアで、8月8日より各店舗で販売される。店舗での販売開始時間は営業時間によって異なるため注意したい。

毎年人気を集めるstudio CLIPと「Dick Bruna」のコラボレーション。今年は新たな小物家電も加わり、さらに充実したラインナップに注目したい。

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