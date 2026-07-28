「刀剣乱舞」初のおせち化！加州清光ら“始まりの五振り”をイメージ♪ 三日月宗近らの紋入半纏も同時発売　 | RBB TODAY

『刀剣乱舞ONLINE』の「おせち」と、冬の防寒に適した「あったか中わた入りの半纏（はんてん）」の発売が決定。2026年8月3日（月）よりベルメゾンネットにて予約販売が開始となる。

おせち・一段重「刀剣乱舞ONLINE」販売価格／17,800円（税込）

『刀剣乱舞ONLINE』は、2015年よりサービスを開始した、名だたる刀剣が戦士の姿となった「刀剣男士」を収集・育成し、歴史の改変を目論む敵を討伐するオンラインゲーム。サービス開始以来絶大な人気を誇り、アニメ、舞台、ミュージカル、映画など幅広い展開を遂げ、現在も多くのファンに愛され続けている。

おせち・一段重「刀剣乱舞ONLINE」

このたび発売される「刀剣乱舞ONLINEデザインおせち」は、ファンである社員のアイデアから始動。社内で座談会を開催し、料理案や付属品のデザインを考案したという。

小皿

祝い箸

おせち・一段重「刀剣乱舞ONLINE」販売価格／17,800円（税込）

新年という「はじまり」の時を祝う、同作にとって初めてのおせちとなることから、「始まりの五振り」などをイメージして企画。30品目の料理を華やかに盛り付けた1.5人前のおせちで、おせち料理には欠かせない海老や黒豆、数の子などに加え、からしれんこんや竹の子旨煮などの郷土料理も盛り込み、彩り豊かなおせち料理に仕上げられた。始まりの五振りの「御伴散歩」デザインのピックや、「こんのすけ」と「くろのすけ」デザインの珍味入れもポイントだ。

カレンダー

さらに、ゲームの景趣「二十四節気」に合わせたカレンダーや、2026年4月までに実装された刀剣男士の刀剣男士紋をデザインした風呂敷、重箱のデザインと合わせた小皿や祝い箸なども付属。作品の世界観に浸りながら特別なお正月を迎えることができる。

あったか中わた入りの半纏「刀剣乱舞ONLINE」価格／7,480円（税込）

また、おせちと共に新年をあたたかく迎えてほしいという願いを込め、刀剣男士のモチーフをあしらった「半纏」も同時発売。

あったか中わた入りの半纏「刀剣乱舞ONLINE」価格／7,480円（税込）

背中心には刀剣男士紋を配置し、大人の女性でも日常使いしやすい落ち着いたデザインに。内生地には衣装からイメージしたモチーフをあしらい、さりげなく世界観を感じられる和風モダンな雰囲気に仕上げられた。厚着をしても窮屈感のないゆったりとしたシルエット、両脇には便利なポケット付き、着脱が簡単なスナップボタンなど、実用性にもこだわっているという。





あったか中わた入りの半纏「刀剣乱舞ONLINE」価格／7,480円（税込）

おせちについては「おせち早期割引キャンペーン」を実施。2026年8月3日(月)～2026年9月30日(水)までの期間限定で、5％割引が適用される。

＜商品詳細＞

■おせち・一段重「刀剣乱舞ONLINE」

販売価格／17,800円（税込）

賞味期限／冷凍で2027年1月31日

重箱サイズ／約19.5×19.5×6.5(高さ)cm

国内製造

セット内容／冷凍おせち1セット(1.5人前)、小皿1枚、風呂敷1枚(約55×55cm）、カレンダー1セット、祝い箸3膳、あいさつ状1枚

特定原材料／卵・乳成分・小麦・えび・かに

※ お届け予定日は2026年12月29日(火)～30日(水)です。

※ 積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合があります。

※ 沖縄全域、離島及び一部地域へはお届けできません。

※ 別途クール手数料300円(税込)を申し受けます。

※ 商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合があります。

※ おせちはお重に盛り付けた状態でお届けします。

※一段ごとに冷蔵庫内(2～5℃前後)で解凍しお召し上がりください。解凍までの目安は約12～16時間です。



■あったか中わた入りの半纏「刀剣乱舞ONLINE」

価格／7,480円（税込）

カラー／5色（三日月宗近、にっかり青江、加州清光、山姥切国広、へし切長谷部）

サイズ／1サイズ(M～L)

※予約期間は2026年8月3日(月)～10月21日(水)11時まで

※2026年10月下旬～11月上旬頃より順次発送予定

※予約期間内にお届け可能な生産上限数を超える注文があった場合、予約受付を終了する可能性があります。

※予約販売終了後に、通常販売として販売を再開いたします。

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