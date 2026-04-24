2027年大河「逆賊の幕臣」に宮野真守、青木崇高らが出演！松坂桃李演じる小栗忠順の盟友役！ | RBB TODAY

2027年放送の大河ドラマ第66作「逆賊の幕臣」（NHK）において、主人公・小栗忠順の幼なじみや盟友を演じる新たな出演者5名が決定した。

同作は、幕末史を歴史の「敗者」の目線＝「ウラ側」から描く意欲作。主人公の小栗忠順は、日本初の遣米使節として海を渡り、江戸幕府の天才官僚として近代化を推進した人物だ。幕末に生きた「ラスト・サムライ」にして、誰よりも早くニッポンの近代化を担った「ファースト・モダン」と称されるその生涯を、松坂桃李が演じる。

今回発表された新キャストは、小栗を子どものころから知り尽くした仲間を演じる以下の5名。

栗本鋤雲役には青木崇高が決定。常に一歩先を行く兄貴的存在として、小栗の生涯を通じた盟友を演じる。青木は「小栗忠順という人物をしっかりと見据え、日本の大転換期をどう生き抜かれたのか。その姿を深く刻み込みたいと思います」とコメントした。

（C）NHK

直情型で武断派の熱き幼なじみ・滝川具挙役には、大河ドラマ初出演となる宮野真守が抜擢された。宮野は「小栗に対しても物語に対しても刺激を与えられる存在であれるよう、誠心誠意臨んでいきたい」と意気込みを語った。

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誠実で頼りになる幼なじみ・駒井朝温役には高橋光臣が起用された。次男を小栗家の跡取りとして迎えるなど、深い縁で結ばれた人物を演じる。身の処し方が器用でスマート、ちょっと皮肉屋の幼なじみ・朝比奈昌広役には芝大輔が決定。芝も大河ドラマは初出演となる。

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また、小栗家の奉公人から三井の大番頭へと成り上がる三野村利左衛門役を荒川良々が演じる。荒川は「松坂桃李さんとは初めての共演。楽しみでしかない」と喜びを語り、「まだキャストが発表されてませんが、まさかあの人が出演されるとは…、大河ドラマで共演するとは夢にも思ってませんでした。え！？誰かって…すみません、発表までしばしお待ちを！」と、さらなる新キャストにも言及した。