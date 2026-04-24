元日向坂・渡邉美穂が新YouTubeチャンネル開設！「OGと絡まない」宮田愛萌も出演 | RBB TODAY

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元日向坂・渡邉美穂が新YouTubeチャンネル開設！「OGと絡まない」宮田愛萌も出演

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渡邉美穂【写真：竹内みちまろ】
  • 渡邉美穂【写真：竹内みちまろ】

　日向坂46の元メンバーで女優の渡邉美穂が新たにYouTubeチャンネル「渡邉美穂の観光大使の推し事」を開設。初回動画が4月24日に配信される。

　渡邉のスタッフが運営する公式Xは23日に「『渡邉美穂の観光大使の推し事』YouTubeチャンネルがスタートいたします」と告知。「ゲストと一緒に人気観光スポットの魅力を調査し発信していきます」「初回ゲストは潮紗理菜さん・宮田愛萌さんにお越しいただきました」と呼びかけた。

　また、「渡邉美穂の観光大使の推し事」も公式Xを開設し、番組の趣旨について「女優の 渡邉美穂さんが仲のいい芸能人と人気観光スポットを調査、発信していくチャンネル」と明かした。

　Xでは動画の予告版も公開。渡邉が日向坂46の元メンバーの潮紗理菜と宮田愛萌とともに道の駅を訪れ、オリジナルプリン作り対決をすることが予告されていた。

　宮田は自身のXで「OGと絡まないでお馴染み(馴染むな)宮田愛萌ですが、珍しく一緒にお仕事しております笑」と宣伝。

　出演理由については、「シンプルに、美穂に誘ってもらったからです！！！」と明かし、「珍しすぎてみんな動揺してると思うんですけど、私もご依頼いただいた時動揺したので、一緒です」「嬉しかったし、楽しかったし、美味しかった」とつづった。

　ポストには、「絶対おもしろいじゃん」「日向坂なら卒業しちゃってもさようならじゃないんだなって希望が持てる」「愛萌さんもいるのが嬉しい！」という声が集まっている。

※渡邉美穂が新YouTubeチャンネル開設を明かす
※「渡邉美穂の観光大使の推し事」が初回放送を宣伝
※宮田愛萌が出演理由を明かす


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