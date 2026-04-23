背中のタトゥー公表の三吉彩花、反響に驚き「すべてを皆さんに共有するのは難しい」 | RBB TODAY

女優の三吉彩花が4月22日にインスタグラムのストーリーを更新し、公表した背中のタトゥーに大きな反響が集まっていることに驚きを明かした。

三吉は4月20日にインスタグラムを通じ、背中に青いタチアオイのデザインのタトゥーを入れたことを報告していた。

公表から2日後のストーリーズで三吉は、「想像以上の反響に驚いています」と告白。「なぜ、このような思いに至ったかInstagramの文面だけではなくこちらの記事にきちんと意味を込めています」とタトゥー公表と同時に公開された「Harper's BAZAAR」のインタビュー記事を紹介した。

また、「皆さんそれぞれの人生、共有する必要のないもの 時には共有する必要があるもの様々ありますよね」と語り、「私の今までの生きてきた人生すべてを、受けてきた傷全てを皆さんに共有するのは私も人なので難しい部分があります」と明かした。

一方、インタビューでは「今お伝えできることを皆さんにお伝えしています」とし、「ぜひ読んでいただけると幸いです」と呼びかけた。

※三吉彩花がタトゥーへの反響に驚き

